Jimena Barón mostró cómo prepara a su hijo Momo para moverse solo por la Ciudad: “A ver si está orientado”

A medida que los hijos crecen, de a poco dan pequeños pasos para ganar independencia de sus padres. Eso muchas veces significa desde asumir nuevas responsabilidades dentro de la casa o manejarse solos en la vía pública. Si bien es cierto que esto puede generar miedo o incertidumbre para ambas partes, es importante que se animen a salir del nido y comiencen a transitar la vida por su cuenta, pero acompañados, por supuesto. En esta etapa justamente se encuentra Morrison “Momo” Osvaldo, el hijo de Jimena Barón. A los 12 años, aprende a viajar en subte por su cuenta y su madre mostró cómo lo ayudó a familiarizarse con la experiencia.

Jimena Barón es una de esas influencers que acostumbra a mostrar todo. No solo los aspectos lindos de la maternidad, sino también las crisis, los llantos y los problemas. Actualmente, está en una etapa muy especial y desafiante: por un lado, cría a Arturo, su bebé de diez meses, fruto de su relación con su pareja Matías Palleiro, y por el otro, acompaña a Momo, quien con 12 años está pasando lentamente de la niñez a la adolescencia.

Jimena Barón junto a sus hijos, Momo y Arturo y su pareja Matías Palleiro (Foto: Instagram @jmena)

Fue por eso que decidió que era una buena idea que viajaran juntos en subte para ver cuán cómodo se sentía para, en un futuro, empezar a movilizarse por su cuenta a la hora de asistir a sus actividades. “Acompañé a Momo en subte para ver cuán listo está para independizarse”, expresó la actriz.

En el video que subió a TikTok, se los vio juntos en una estación de subte de la Línea D. “Momo se está independizando y vine a ver cómo viaja en subte. Quería ver si estaba orientado, si se manejaba bien con la plata”, explicó. Mientras él caminaba unos pasos por delante, ella filmaba y lo seguía de cerca. Incluso en un momento vio una publicidad suya y no dudó en reaccionar. “¡Esa soy yo! ¿Siempre me ves en el subte?“, le preguntó a su hijo, quien, entre molesto y divertido, le respondió: “Sí, lastimosamente”. Si bien todo parecería indicar que todavía lo acompañará, consideró necesario que de a poco empezara a ganar confianza para un día movilizarse por su cuenta.

Jimena Barón viajó con Momo en subte para ver cuán cómodo se sentía para empezar a movilizarse solo (Foto: Captura de video)

Asimismo, la actriz mostró la otra actividad del día. “Fuimos a comer al Barrio Chino, que es nuestro programa favorito. Comimos onigiris de atún y baos de carne de cerdo”, relató. Se sentaron en una mesa alta y degustaron la comida, entre charlas y risas. Antes de regresar a casa, hicieron una última parada. “La cocinera amorosa vino a saludarlos y le pedimos la receta, así que de ahí nos fuimos al supermercado a comprar las cosas para hacerlos en casa. Vamos a ver si nos sale”, sentenció mientras dejó ver el carrito de compras repleto de los ingredientes necesarios para realizar las recetas.

Madre e hijo comieron en el Barrio Chino y luego pasaron por un supermercado (Foto: Captura de video)

En más de una oportunidad, Jimena Barón reflexionó sobre el crecimiento de su primogénito. “Momo tuvo su primera fiesta. Fue con pantalones y zapatillas mías. Yo demasiado entusiasmada, tratando de ser esa mamá canchera que actúa con total calma, deseando que me cuente y me comparta sus cosas, pero sin ser invasiva. Feliz de que crezca, pero algo melancólica”, expresó en sus redes sociales en mayo de 2025 y admitió que intentaba encontrar un equilibrio entre “ser una mamá compinche” y no quedarse “helada” cuando hiciera cosas propias de la adolescencia.