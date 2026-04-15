Jimena Barón mostró cómo prepara a su hijo Momo para moverse solo por la Ciudad: “A ver si está orientado”
La actriz reveló que decidió viajar con Morrison en subte para ver cuán cómodo y seguro se sentía para un día empezar a movilizarse solo
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A medida que los hijos crecen, de a poco dan pequeños pasos para ganar independencia de sus padres. Eso muchas veces significa desde asumir nuevas responsabilidades dentro de la casa o manejarse solos en la vía pública. Si bien es cierto que esto puede generar miedo o incertidumbre para ambas partes, es importante que se animen a salir del nido y comiencen a transitar la vida por su cuenta, pero acompañados, por supuesto. En esta etapa justamente se encuentra Morrison “Momo” Osvaldo, el hijo de Jimena Barón. A los 12 años, aprende a viajar en subte por su cuenta y su madre mostró cómo lo ayudó a familiarizarse con la experiencia.
Jimena Barón es una de esas influencers que acostumbra a mostrar todo. No solo los aspectos lindos de la maternidad, sino también las crisis, los llantos y los problemas. Actualmente, está en una etapa muy especial y desafiante: por un lado, cría a Arturo, su bebé de diez meses, fruto de su relación con su pareja Matías Palleiro, y por el otro, acompaña a Momo, quien con 12 años está pasando lentamente de la niñez a la adolescencia.
Fue por eso que decidió que era una buena idea que viajaran juntos en subte para ver cuán cómodo se sentía para, en un futuro, empezar a movilizarse por su cuenta a la hora de asistir a sus actividades. “Acompañé a Momo en subte para ver cuán listo está para independizarse”, expresó la actriz.
En el video que subió a TikTok, se los vio juntos en una estación de subte de la Línea D. “Momo se está independizando y vine a ver cómo viaja en subte. Quería ver si estaba orientado, si se manejaba bien con la plata”, explicó. Mientras él caminaba unos pasos por delante, ella filmaba y lo seguía de cerca. Incluso en un momento vio una publicidad suya y no dudó en reaccionar. “¡Esa soy yo! ¿Siempre me ves en el subte?“, le preguntó a su hijo, quien, entre molesto y divertido, le respondió: “Sí, lastimosamente”. Si bien todo parecería indicar que todavía lo acompañará, consideró necesario que de a poco empezara a ganar confianza para un día movilizarse por su cuenta.
Asimismo, la actriz mostró la otra actividad del día. “Fuimos a comer al Barrio Chino, que es nuestro programa favorito. Comimos onigiris de atún y baos de carne de cerdo”, relató. Se sentaron en una mesa alta y degustaron la comida, entre charlas y risas. Antes de regresar a casa, hicieron una última parada. “La cocinera amorosa vino a saludarlos y le pedimos la receta, así que de ahí nos fuimos al supermercado a comprar las cosas para hacerlos en casa. Vamos a ver si nos sale”, sentenció mientras dejó ver el carrito de compras repleto de los ingredientes necesarios para realizar las recetas.
En más de una oportunidad, Jimena Barón reflexionó sobre el crecimiento de su primogénito. “Momo tuvo su primera fiesta. Fue con pantalones y zapatillas mías. Yo demasiado entusiasmada, tratando de ser esa mamá canchera que actúa con total calma, deseando que me cuente y me comparta sus cosas, pero sin ser invasiva. Feliz de que crezca, pero algo melancólica”, expresó en sus redes sociales en mayo de 2025 y admitió que intentaba encontrar un equilibrio entre “ser una mamá compinche” y no quedarse “helada” cuando hiciera cosas propias de la adolescencia.
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