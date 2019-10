Jimena Barón mostró su nuevo tatuaje

Crédito: Instagram: @baronjimena

9 de octubre de 2019 • 16:22

Jimena Barón sumó un nuevo tatuaje a su piel. En medio de la gira de La Cobra, su segundo disco, la cantante y actriz mostró en su cuenta de Instagram su nuevo tattoo.

"Me tatué un planeta y prefiero creer que soy más de allá que de acá, donde no queda otra que coexistir con giles y we ??????", escribió en su post en Instagram.

La imagen ya tiene más de 150 mil "Me gusta" y 1100 comentarios.

La actriz -que hace un tiempo se separó del bailarín Mauro Caiazza luego de más de un año de relación- se metió de lleno en su propia intimidad en otro posteo en la red social. "Tiro la data ya que estoy", terminó revelando cuánto tiempo lleva sin tener sexo: "No la pongo tampoco, hace un mes y medio, desde que me separé".