MasterChef Celebrity: el comentario y el gesto que confirman un viejo rumor sobre Ian Lucas y el Chino Leunis

Este jueves, los participantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el mejor desempeño durante las pruebas semanales se midieron en una nueva gala de beneficios, para alzarse con las medallas y esquivar el tan temido delantal negro.

Pero antes de conocer la consigna de la prueba principal de la noche y qué contenía esa misteriosa caja, los concursantes debieron prestarse a un minidesafío: la búsqueda del tesoro. “En el primer cajón de cada una de sus estaciones tienen un mapa con las coordenadas para conseguir un destapador”, indicó uno de los jurados, Damián Betular.

El mapa llevaba a los participantes a distintos elementos, quienes fueron advertidos de que el destapador estaba dentro de una caja roja. El primero que lo encontrara tenía que destapar una botella de cerveza y servirla de manera “perfecta”. El ganador resultó ser Ian Lucas, pero no se enteró enseguida de cuál era su beneficio.

“Como pueden ver, hoy tienen dos cajas totalmente diferentes, y tienen que elegir entre la que tiene todo a la vista o la que es sorpresa. Independientemente de lo que elijan, no van a ir al mercado porque tienen todo allí para cocinar, en 60 minutos, un plato espectacular”, les informó Donato de Santis.

Y el tercer jurado, Germán Martitegui, indicó: “Claramente, la disyuntiva de esta noche es si ustedes son de los que arriesgan o de los que van a lo seguro. Una de las cajas contiene ingredientes que pueden ver, y eso podría darles un poco más de seguridad. Pero, también es cierto, que dentro de la otra caja podrían encontrar un tesoro”.

Todos eligieron la caja misteriosa, menos el ganador del minidesafío. Ante la consternación de varios, en la caja misteriosa había ingredientes para preparar seis porciones de cannolis, pero solo Attias se dio cuenta; el resto pensó que podían elegir un plato libre.

El beneficio de Ian Lucas fue la posibilidad de cambiar de caja, pero decidió no hacerlo. Entonces, se vio obligado a cambiarle la caja a uno de sus compañeros. Luego de pensarlo unos segundos, eligió a la Reini, quien había expresado su voluntad de que le cambien la caja. Sin embargo, en los tapes que la producción intercala con la grabación, el youtuber indicó: “Podría haber elegido al Chino porque no se para de quejar de mí”, evidenciando que los rumores que indican que entre ellos la relación pasó de ser tensa a mala, es posible que sean ciertos.

Una vez transcurrido el tiempo establecido, la primera en pasar al frente para que los miembros del jurado probaran y evaluaran sus cannolis de ricota con ralladura de naranja, canela y chispas de chocolate fue Attias.

Donato, el especialista, fue el encargado de romper el hielo: “Una hora para hacer cannolis es el tiempo justo, justo, justo. El relleno, freírlos, leer la receta... Sé que la tenías difícil, pero te salieron bien. La masa podría ser más finita, para que fuera más crujiente y tuviera más burbujas”.

El maestro pastelero, a su vez, agregó: “Sí, le faltan burbujas. Pero comés tu cannoli y te da alegría. ¡Muy buen trabajo!“. Martitegui, el encargado de cerrar la ronda de devoluciones, estuvo de acuerdo con sus compañeros: ”Lo mejor es ese cítrico en la punta porque te invade de cítrico justo antes de comerlo. Estás trabajando con varios sentidos a la vez, y eso me gusta. Y también me gusta el relleno; te jugaste, le agregaste cosas y está muy sabroso“.

Después, llegó el momento de la Reini y su bife de melena de león con pejerrey y salsa picante de lima. “La melena de león está difícil, y las dos hojas de pak choy están un poco raras. La salsa es buena, es poca, pero no salva el plato”, señaló Betular, luego de probar.

“Quizás no te debería haber aconsejado que usaras la melena de león. No sabía que no la sabías hacer. Se termina con un peso que saca un poco de líquido, y hay que dorarla muchísimo más. Casi está a nivel esponja para lavar los platos”, señaló Martitegui.

Husaín tuvo un poco más de suerte con sus cannolis de chocolate y pistacho. “El que me tocó a mí está ligeramente quemado. Desde acá se veía que tu aceite hacía como una humareda y que cuando los tirabas, en dos minutos estaban hechos. Y la masa, además, está un poco gruesa y eso hace que esté un poco crudo el centro”.

“Es cierto, la masa cuesta. Debería ser más finita. Están todos parejos, pero les falta un poco de aroma”, agregó Donato. “Del que mordí yo, está muy bien la masa, de cocción y de grosor. No le hubiese venido mal que picaras un poco más las cosas”, cerró Betular.

Marixa Balli presentó, a su vez, cannolis de ricota con ralladura de naranja y pistachos. “La ricota está tan batida con el azúcar impalpable que debe quedar bien cremoso, casi como un merengue. Y a vos te quedó muy bien, porque le sacaste todo el exceso de suero a la ricota y está bien compacta. La masa quedó un poco gruesa”, explicó el chef italiano, y sus colegas estuvieron de acuerdo.

Inmediatamente después, pasó al frente Leunis, con sus cannolis de ricota, con chispas de chocolate y ralladura y cascaritas de naranja. “El relleno es el inconveniente porque está húmedo. Y cuando se empieza a humedecer la masa, ya no es crocante”, indicó Betular.

Y, ante la reacción del conductor, Martitegui expresó: “Entiendo que te podés enojar, pero yo te lo tengo que decir igual. Para mí, nunca se terminó de cocinar bien y por eso está blando”.

Para el final quedó el pejerrey con melena de león a la plancha, acompañado con higos y una salsa picante de fruta de la pasión de Ian Lucas. “Está muy bien la textura del pejerrey y a la melena de león le falta un poco de cocción, pero zafaste, porque está cortada finita. Tuviste un problema con la salsa: yo le hubiera puesto un poco más. En líneas generales, muy bien”, elogió Martitegui. “Flamante presentación. Muy bien ejecutada y usaste muy bien el higo”, agregó Donato.

En ese momento la conductora, Wanda Nara, tomó la palabra para hacer un importante anuncio: “Esta noche es la última en que el jurado entregará medallas”.

Entonces sí, luego de deliberar, se decidió que la merecedora de la medalla dorada fuera Attias, y el de la plateada Ian Lucas. Llamativamente, las cámaras captaron el momento en que todos aplaudían a los distinguidos menos Leunis, que apenas los felicitó al verlos pasar.

Quien se quedó con el temido delantal negro que los lleva directamente a la gala de eliminación esta vez no fue un participante, sino dos: la Reini y Leunis.