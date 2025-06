Jimena Baron y Matías Palleiro celebraron la primera semana de su hijo Arturo: salida de a tres y regalo sorpresa

Jimena Barón vive uno de los momentos más felices de su vida. El viernes 13 de junio se convirtió en madre por segunda vez al darle la bienvenida a Arturo, fruto de su relación con su pareja Matías ‘Tuma’ Palleiro. Tras anunciar la llegada de su bebé, se tomó un respiro de las redes sociales para enfocarse en la nueva incorporación a la familia. En las últimas horas, celebró la primera semana de su hijo y mostró la primera salida de a tres que compartieron en un día muy especial.

“Bienvenido Arturo. 13/6/2025. Nos tenés en las nubes de felicidad hijo. Te amamos, mamá y papá”, expresó Barón en su cuenta de Instagram con una tierna foto en blanco y negro de su mano y la de su pareja aferradas al pequeño pie del recién nacido. El viernes 20 de junio, cuando se cumplió una semana del parto, hizo un profundo y sentido posteo en el que reflexionó sobre como cambió su vida en los últimos siete días y mostró tiernas imágenes de su bebé y de Morrison (fruto de su relación con Daniel Osvaldo), quien asumió con orgullo el rol de hermano mayor.

El emotivo posteo de Jimena Barón a una semana del nacimiento de su hijo Arturo (Foto: Instagram @jmena)

“Una semana. Aquí entre dadas de teta constante, recolectores de leche, y algunas manchas en corpiños y remeras, me reporto por un ratito y vuelvo a largar el teléfono. Este pibe me tiene estúpida, pero estúpida, yo pienso: ¿de nuevo teta? Si le acabo de dar, pero en realidad pasaron dos horas que yo me quedé mirándolo inmóvil mientras dormía. Así, todo el día, todos los días, manifestó la actriz.

“Bueno, sigo. Madre bruja intuía que este bebé nacía antes y le compró el regalo de primer Día del Padre hace como dos meses. Lo que no tuve en cuenta es cómo iba a hacer para dárselo con un bebé recién nacido, pero mi hermana me salvó las papas y le hemos entregado su sorpresa al nuevo papi motorizado”, agregó y mostró que su hermana y Momo llevaron con los ojos vendados a Palleiro a buscar su regalo que era una moto. Él no tardó en estrenarla.

El video que compartió Jimena Barón a una semana del nacimiento de su hijo Arturo

El 20 de junio, además del Día de la Bandera y la primera semana de su hijo, era su aniversario con Palleiro por lo que decidieron festejar de una manera muy especial: “El papá de Arturo y yo cumplimos cuatro años juntos y nuestro festejo fue clavarme el fular e ir a caminar (primer paseo) y tomar un café”. En la foto se pudo ver a la pareja con amplias sonrisas con su bebé recién nacido cubierto por la campera de su madre. Por su parte, el flamante padre también compartió la foto y comentó: “Primera salida oficial de a tres (con el king jugando a las escondidas)”.

Jimena Barón y Matías Palleiro tuvieron su primera "salida de a tres" (Foto: Instagram @tumapalleiro)

El 20 de junio, día de su aniversario, los flamantes padres salieron a pasear por primera vez con su bebé de una semana (Foto: Instagram @jmena)

Asimismo, en su posteo, la intérprete de “La Cobra” también contó cómo es Momo como hermano mayor y publicó una foto del momento que lo sostuvo en brazos por primera vez. Reveló que le lee cuentos a Arturo -incluso publicó un video donde se lo puedo escuchar hablarle a su hermanito - que le da un osito de peluche que compró con sus ahorros y que se acuesta en la cama con él y su madre.

Así fue el momento que Momo sostuvo en brazos a su hermanito Arturo por primera vez (Foto: Instagram @jmena)

“En fin, decir que estamos felices es poco. No existe la palabra que describa lo que siento, pero pueden intentar imaginarla”, sostuvo la cantante. Para cerrar, agradeció el cariño de sus seguidores y les pidió que “sepan disculpar” su desconexión, ya que ahora está enfocada en su familia.

Jimena Barón y Matías Palleiro celebraron su cuarto aniversario (Foto: Instagram @jmena)

Por otro lado, como ese día también celebraran su cuarto aniversario, Palleiro le dedicó un dulce mensaje a la madre de su hijo. “Ya eras una supermamá y hoy lo reafirmo. No tengo palabras para describir todo lo que hiciste. Me diste el mejor regalo de todos. Cuatro años increíbles y todavía nos quedan muchísimos más”, escribió junto a un “te amo” y un símbolo de infinito. Ella, en tanto, le respondió: “Felices cuatro mejores años de mi vida. Gracias por este bombón. Tu versión papá es preciosa. Te amo infinito”.