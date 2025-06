Yanina Latorre confirmó que nació el segundo hijo de Jimena Barón: qué nombre eligió para el bebé

Oficialmente, Jimena Barón es mamá por partida doble. Este sábado se confirmó que dio a luz a su segundo hijo, el primero con su pareja Matías Palleiro. Si bien se sabía que estaba en la dulce espera de un varón, y de hecho compartió en sus redes sociales el avance de su embarazo, como así también las remodelaciones que hizo en su casa para armar el cuarto del bebé, ahora se conoció el nombre que eligieron: Arturo.

Si bien Barón anunció que su hijo iba a nacer en cualquier momento, este sábado 14 de junio por la mañana fue Yanina Latorre quien, a través de sus redes sociales, anunció que la actriz agrandó la familia. “Nació Arturo Palleiro, hijo de Jimena Barón”, expresó la panelista. La actriz había dicho que, de acuerdo a los estudios, esperaba dar a luz el 24 de junio, pero finalmente su hijo nació unos días antes. Hasta el momento los flamantes padres no hicieron comentarios al respecto.

Yanina Latorre anunció que nació Arturo, el hijo de Jimena Barón y Matías Palleiro (Foto: X @yanilatorre)

En diciembre, Jimena Barón anunció a través de su cuenta de Instagram, red social en la que acumula casi siete millones de seguidores, que junto a su pareja, ‘Tuma’ Pallaro estaban en la dulce espera. “Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande todos, porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo. Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos (...) Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí, mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá. Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora sí estamos todos. Te amamos”, expresó junto a una serie de postales familiares en las que mostró la panza.

Así anunció Jimena Barón que estaba en la dulce espera de su segundo hijo (Fuente: Instagram/@jmena)

Desde un primer momento y con la brutal honestidad que la caracteriza, Barón decidió compartir con sus seguidores los momentos más felices de su embarazo, pero también el lado B. Filmó las reacciones de sus familiares y amigos cuando les contó la feliz noticia. Sin duda, el video más emotivo fue el que protagonizó con su hijo mayor, Morrison ‘Momo’ Osvaldo (11), fruto de su relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo. “Escuchá, te voy a contar algo antes de lo que debería (...) Si Dios quiere y sigue todo bien, vas a tener un hermano”, le dijo entre lágrimas a su primogénito antes de que se fundieran en un profundo abrazo. Si bien por momentos el pequeño tuvo su etapa de celos, dejó en claro que iba a asumir con total y absoluto compromiso su nuevo rol de hermano mayor.