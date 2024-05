Jimena Barón reveló su truco casero para combatir las arrugas: “Baratísimo e inofensivo”

Escuchar

Jimena Barón es una de las figuras más populares del mundo del espectáculo y es a través de las redes sociales que muestra diversos aspectos de su vida. Criticada, pero también aplaudida, no duda en mostrarse al natural y con sinceras reflexiones. El viernes por la noche compartió en TikTok un análisis sobre las relaciones y la maternidad, pero un detalle en su aspecto le valió una explicación de un tip que comenzó a aplicar y se volvió viral.

Además de mostrar en pantalla y los escenarios sus talentos artísticos, en los últimos años “La Cobra” se convirtió en una de las influencers más relevantes. Es que decide compartir con sus seguidores cuestiones de su vida diaria, como así las diversas reflexiones a las que llega relacionadas con sus experiencias, tanto en la salud como en los aspectos laborales y, también, sobre la maternidad.

Jimena Barón compartió un tip casero mediante sus redes sociales (Foto Instagram @jmena)

En este contexto, el viernes decidió publicar un video en el que analiza la posición de la mujer frente a la maternidad, hablando tanto de los deseos como del “reloj biológico”. Sin embargo, fue el comienzo de este clip que llamó la atención, ya que se puede ver a la joven con un look de entrecasa y una cinta colocada en la zona del nacimiento de la frente.

Al momento que la cantante se percató de que no se había quitado la cinta antes de comenzar la grabación, dio la explicación de por qué la utiliza. “Me estoy poniendo esto para las arrugas del ceño”, introdujo. Acto seguido, indicó que luego de dormir nota en su rostro dos “rayas” ubicadas entre las cejas que se mantienen durante todo el día, y por ello decidió tomar cartas en el asunto.

La artista mostró cómo desaparecieron sus arrugas del entrecejo (Captura video)

“Ahora me pongo esta cinta y tengo esto lisito, durante el día también, se me mantiene. La cinta es cualquiera, yo lo vi en TikTok. No voy a decir la marca (de la cinta), son una rígidas y como no existe en la Argentina y dije: ‘Me voy a poner una cinta cualquiera que tenga, tipo de venda’. Y a la mañana no hay arruga”, indicó. Por supuesto que procedió a mostrar el resultado que obtiene y evidentemente no hay señales de aquellas arrugas que señaló que se le generaban.

Aún sorprendida por los resultados que obtiene, lanzó: “Dato. Dato tremendo, baratísimo e inofensivo”. Tras brindar esta información, que no planeó hacer para aquel momento, procedió a revelar su reflexión sobre la maternidad. Sin embargo el tip compartido fue el que se llevó gran parte de la atención de sus seguidoras, quienes no dudaron en comentar al respecto.

“Para las patas de gallo también sirve”; “Me tendría que ‘cintar’ la cara entera jajaja”; “¿Cualquier cinta? jaja Yo nací con el ceño fruncido, mi gran crisis emocional”; “Ya me veo 24/7 con la cinta en toda la cara”; “Lo hago hace años. Tengo 66 años y ninguna arruga en el entrecejo” y “Me mata que el vídeo es de un tema re importante y en los comentarios lo relevante es la cinta jaja banco”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

LA NACION