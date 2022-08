Jimena Barón sorprendió a su hijo Momo con un regalo inesperado: “Tuvo una especie de shock”

Jimena Barón avisó a su hijo Morrison “Momo”, de 8 años, de que harían una videollamada por una oferta sobre una campaña de ropa, en la que participarían ambos. Pero todo se trataba de una tapadera para una sorpresa que la actriz le quería dar al pequeño. Luego, grabó el momento y lo compartió con sus seguidores de Instagram, en un video en el que se ve a Momo emocionado.

“Le dije a Momo que teníamos que hacer una videollamada con una gente que nos quería contratar para hacer una campaña de ropa juntos. Era mentira. Le di una sorpresa que me tiene loca de felicidad desde hace como un mes”, reveló la autora de “La tonta” en su publicación, junto a un video que en apenas 15 horas superó los 200.000 likes.

Jimena Barón le dio una sorpresa a su hijo Momo y grabó su reacción.

“¿Te gustaría hacer unas fotos con tu mamá?”, le pregunta el hombre a través de la pantalla. “Sí”, responde tranquilo el niño. “Te queremos contar la realidad: tu mamá te tiene una sorpresa muy linda. Dentro de muy poquito vas a estar acá, en Disney, disfrutando y pasándolo muy lindo en los parques”, revela el aliado de Barón.

Tras recibir la noticia, el pequeño se lleva las manos a la cabeza y no puede quitar la cara de asombro ante la sorpresa. Finalmente, reacciona, se gira hacia Jimena y le dice emocionado: “¡Mamá!”. Mientras, la cantante ríe y asegura: “Estoy muy nerviosa”.

Pero instantes después, Momo comienza a dudar por tanta emoción y se muestra nervioso. “¿Vamos a ir en serio? Es mentira. ¿Vamos a ir a Disney?”, le pregunta a su madre. “Tuvo una especie de shock. Tardó hasta la noche en creerme”, reveló.

La reacción del pequeño cuando Jimena Barón le da la sorpresa del viaje.

Más tarde, el niño revisó su alcancía para utilizar sus ahorros en el viaje. “Se emocionó al ver que ahorró 3480 pesos. Le dije que son 12 dólares. Te amo, hijo, hacerte feliz es lo mejor que me pasa en la vida. Si no me quedara sin aire en el espacio, te bajaría la luna”, relató Barón.

Una reacción inesperada

A la actriz le encanta darle sorpresas a su hijo. Incluso en ocasiones pareciera más emocionada y nerviosa que el pequeño. Las reacciones de Momo, que usualmente comparte Barón a través de las redes sociales cada vez que prepara algo para él, suelen ser muy divertidas y ocurrentes.

Así como pasó de un segundo de la emoción a la incredulidad por el viaje de Disney, en otra ocasión fue la reacción del pequeño lo que sorprendió a Jimena. La cantante reorganizó y ordenó toda la pieza del niño mientras él estaba en la escuela, y añadió un mini bar al lado de su cama, que llenó con gaseosas, papas fritas, bolsas y más snacks. “Era mi sueño de niña”, expresó.

La increíble sorpresa que Jimena Barón le preparó a Momo, su hijo

Luego de mostrarle la sorpresa que tenía preparada, reveló la reacción del pequeño a través de su cuenta de Twitter. “Cuando lo vio dijo: ‘¡Sí, una plantita!’, por una planta pedorra que puse tipo decoración, arriba de su propio mini bar”, escribió la actriz.

“Los chicos siempre te sorprenden. Le podés dar el mundo y siempre se quedan con lo más simple”, respondió una madre, seguidora de Barón, para acompañarla en su desilusión.