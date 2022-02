Jimena Barón reveló cómo mejoró su salud tras dejar atrás un hábito: “Decidí ver qué onda”

Hace un par de años atrás, Jimena Barón decidió realizar un cambio radical en su vida y comenzó a enfocarse mucho en el bienestar de su cuerpo. Así, lentamente, dejó de ser simplemente una actriz y cantante y pasó a convertirse en una especie de gurú del fitness. En su cuenta de Instagram, en donde muestra diversos fragmentos de su día cotidiana, la ex Casi Ángeles suele compartir su rutina del día a día, entre lo que incluye los ejercicios que realiza y algunas de sus comidas. En esta ocasión, durante un segmento de preguntas y respuestas que abrió en su perfil, reveló por qué decidió eliminar las bebidas alcohólicas de su dieta.

Jimena Barón cuenta con más de 5 millones de seguidores en las redes. Esto no solo se debe a que es una gran artista y de esta forma acumuló muchos fans, sino porque mantiene una fluida relación con las personas que la siguen. En su cuenta, la cantante es transparente sobre sus costumbres, su vida familiar y hasta sus sentimientos. Por eso, cuando abre un espacio para que le pregunten sobre lo que sea, ella no tiene reparos en responder con total honestidad cuestiones de diversos tipos.

En las últimas horas, la artista -quien actualmente está en Miami en pleno proceso de creación de un nuevo álbum solista- contestó varios mensajes de manera pública en sus historias. Muchos se centraron en su alimentación y su rutina mientras otros apuntaron al aspecto emocional de Jimena. En este marco, uno de sus seguidores quiso saber por qué dejó de tomar alcohol y ella no dudó en explicar el motivo de la decisión, pero también quiso aclarar que fue algo que se dio de manera casual.

Jimena Barón explicó por qué no toma más alcohol instagram @jmena

“En realidad no lo decidí…”, comenzó y agregó: “Es como que se me fueron las ganas y dije ‘che, no tomo hace mil’ y decidí ver qué onda con no tomar más”. Asimismo, detalló cuales fueron los cambios que sintió en su organismo tras el experimento: “Por ahora tengo la piel horrenda, pero sí siento menos celulitis. Estoy explorando…”.

En la misma línea, uno de sus seguidores se interesó en el por qué, además del alcohol, también eliminó la carne de sus comidas. Brutalmente sincera como siempre, Jimena manifestó: “Porque amo a los animales y quiero que coincida lo que siento con lo que hago. Y quiero aportar algo al planeta donde vivo y estamos haciendo caj**a”.

Jimena Barón habló sobre el vegetarianismo instagram @jm

Pero la autora de “La cobra” no solo se limitó a responder dudas sobre su manera de alimentarse y su rutina de ejercicios, sino que también profundizó sobre su salud mental en la actualidad, otro tema que trató en varias ocasiones. Frente a un fan que le preguntaba si “está en su mejor momento”, ella mostró una foto en donde se la ve bañada en lágrimas y expresó: “Ando muy sensible, con unos loops al pasado insoportables pero inevitables. Sí, por momentos siento que estoy revolviendo la tierra para que llegue lo mejor, pero otras veces es solo inseguridad y miedo a que no sea así”.