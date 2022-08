Demi Lovato lanzó una dura acusación contra su exnovio Wilmer Valderrama en su nuevo tema

Faltan apenas unas semanas para que Demi Lovato presente oficialmente su nuevo álbum de estudio, Holly Fvck, pero antes de que empiece a sonar, una de sus canciones ya generó una fuerte polémica. Se trata de “29″, el tema que la artista parece haberle dedicado a su expareja Wilmer Valderrama.

El número hace referencia a su edad, que coincide con la que tenía el actor de That ‘70s Show cuando comenzó el romance entre ambos; en aquel momento, ella tenía apenas 17 años, 12 menos que Valderrama. “Pétalo en la vid, demasiado joven para beber vino: solo cinco años de sangrar; estudiante y profesor”, comienza entonando la exestrella adolescente.

Y continúa: “ Lejos de ser inocente, ¿qué diablos es el consentimiento? Los números te dijeron que no lo hicieras, pero eso no te detuvo. Finalmente veintinueve. Gracioso, igual que vos en ese momento. Pensé que era un sueño adolescente, solo una fantasía. ¿Pero era tuya o era mía? ”.

Si bien la actriz y cantante aún no confirmó que el tema estuviera dedicado al actor, en las redes sus seguidores dieron por hecho que la letra está inspirada en la relación entre ambos. Lovato y Valderrama estuvieron juntos entre 2010 y 2016 y un año después, en su documental Simply Complicated, la protagonista de Camp Rock contó que conoció a su colega en su casa, en enero de 2010.

“Cuando lo vi por primera vez, estaba peinando y maquillando. Entró y se sentó. Inmediatamente, pensé: ‘Amo a este hombre’ y ‘tengo que tenerlo’”, recordó Lovato. Sin embargo, indicó: “Pero yo solo tenía 17 años, así que me dijo: ‘Aléjate de mí’”.

Valderrama y Lovato estuvieron juntos durante 6 años Instagram

En el mismo documental, Lovato aseguró: “Después de que cumplí 18 años, comenzamos a salir. Creo que fue amor a primera vista, y aunque nunca creí que eso fuera posible, es lo que siento que sucedió”.

En junio de 2016, la actriz recurrió a sus redes sociales para dar a conocer un breve comunicado que oficializaba el final de la relación. “Luego de seis amorosos y maravillosos años juntos, hemos decidido dar por terminada nuestra relación”, comienza el texto. “Esta es una decisión increíblemente difícil para ambos, pero nos hemos dado cuenta de que funcionamos mejor como buenos amigos. Siempre nos apoyaremos el uno al otro. Gracias para todos los que nos han ofrecido su gentileza y respaldo a través de los años. Con amor, Wilmer & Demi”.

Meses después, reflexionaba en una entrevista: “ Cuando empezás a salir con alguien siendo tan joven y acabas pasando más de un lustro juntos, al final no tienes la oportunidad de aprender por tu cuenta ”.

Al comienzo de la relación entre ambos, Demi venía de atravesar uno de los momentos más oscuros de su vida: estuvo tres meses internada en rehabilitación por su adicción a las drogas, sus desórdenes alimentarios y por haberse autolesionado. “Antes de estar sobria, yo era una de esas personas a las que no le importaba nada y, además, usaba eso como excusa para hacer lo que quería. Era una pesadilla trabajar conmigo. Tuve que aprender de la forma más dura que ya no podía ir a fiestas. Algunas personas pueden salir y no sentirse tentados, ese no es mi caso”, contaba en una entrevista.

Durante el tiempo en el que estuvieron juntos, el actor se convirtió en un pilar fundamental para que la actriz se mantuviera sobria y la acompañó, también, en cada una de sus recaídas. En 2018, Lovato sufrió una sobredosis que casi termina con su vida y, a pesar de haberse mantenido distantes desde el momento de la ruptura, Valderrama fue a visitarla durante su internación.

Wilmer Valderrama fue fotografiado, en 2018, luego de visitar a Lovato en el centro de rehabilitación en el que la cantante se encontraba internada The Grosby Group

Los dos pudieron rehacer sus vidas y se dieron una nueva oportunidad en el amor. Ella salió primero con el luchador Guilherme “Bomba” Vasconcelos, luego con el diseñador Henry Levy. Después, se relacionó con el modelo Austin Wilson y por último con el actor Max Ehrich. Valderrama, en tanto, se comprometió con la modelo Amanda Pacheco, y el 15 de febrero de 2021 se convirtió en padre de una niña a la que llamaron Nakano. Con el correr de los meses, la buena relación entre ambos terminó abruptamente.

“Antes tenía una mentalidad muy diferente, pensaba que si había vivido una experiencia negativa con alguien necesitaba arreglar las cosas o que nos reconciliáramos de alguna manera. No soy amiga de ninguno de mis ex hoy en día, porque me di cuenta de que eso tampoco era sano para mí. Aprendí a dejar ir a la gente por completo. Hay que cortar las relaciones con las personas tóxicas. Y si es un ex, es por alguna razón”, explicó la actriz en una entrevista.