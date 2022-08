La autocrítica de Tini Stoessel que hizo reaccionar a Rodrigo De Paul: “No tuve mi mejor desempeño”

Días atrás Martina “Tini” Stoessel sorprendió a sus fanáticos al crearse una cuenta secundaria de Instagram. En esta sube un tipo de contenido diferente al que comparte desde la principal, donde tiene más de 17 millones de seguidores y en la que predomina su vida profesional por sobre la personal. Ahora publicó un video junto a Rodrigo De Paul y se sinceró sobre un tema importante que involucró a ambos.

La relación entre la cantante y el futbolista sigue viento en popa. Tras meses de rumores, fotos, ideas y vueltas, likes y comentarios, decidieron gritar su amor a los cuatro vientos y dejar de ocultarse. En los últimos meses se mostraron muy cómplices: hicieron escapadas románticas, pasaron tiempo con los amigos de él y ahora se instalaron en España, lugar de trabajo de De Paul y donde, además, tiene una casa que supo compartir tiempo atrás con su expareja, Camila Homs, y sus hijos Francesca y Bautista.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya no ocultan su amor y se muestran más enamorados que nunca Instagram

Pero, en medio del litigio que tiene con la modelo por la cuota alimentaria de sus hijos, De Paul se tomó unos momentos de relax y distensión junto a Tini. Ambos se divirtieron con amigos al poner en prácticas sus habilidades para los juegos de mesa. Sin embargo, la intérprete de “La Triple T” no estuvo conforme con su actuación y se sinceró desde su cuenta alternativa de Instagram, que, en pocos días, ya casi llega a los 150.000 seguidores.

“Considero, después del juego, que la copa no... yo siento como equipo que no la merecíamos, porque no tuve mi mejor desempeño”, se lamentó en un video. El mensaje estaba dirigido al futbolista, pero al percatarse que él no levantaba la vista del celular, le llamó la atención y le dijo: “¡A vos te estoy hablando!”.

Tini Stoessel se sinceró en las redes y De Paul la defendió

Ante esto, el deportista se involucró en el debate y dio su opinión al respecto. “Gorda, la rompiste en los momentos justos”, aseguró. Sin embargo, ella no se mostró segura con la performance que tuvo. “No estuve bien”, insistió.

Pero, para su tranquilidad, su pareja la defendió y le explicó por qué fueron los merecedores del premio. “En el desempeño general fuiste una montaña rusa. Pero, al momento en el que vos tenías que adivinar corner, esto, lo otro, lo adivinaste”, sostuvo con seguridad.

La foto de Tini Stoessel en Europa que habría enfurecido a Camila Homs

Hace unos días, el jugador del Atlético de Madrid sorprendió a más de uno al dar una entrevista en América, donde se refirió a la relación entre su ex y su actual. Como era de esperarse, sus dichos tuvieron repercusiones y salió a la luz cuál habría sido el motivo de su exposición. En Intrusos Florencia de la V indicó que, luego de que Rodrigo diera su versión de los hechos, recibió un mensaje de una persona muy cercana y reveló que Alejandro Stoessel, el papá de Tini, habría “explotado” y le habría sugerido a su yerno que salga “a limpiar” la imagen de su hija.

“Todo esto se habría desencadenado por una foto que habría posteado Tini en la ex casa de Camila Homs”, sostuvo la conductora. En la imagen que circuló en las redes se pudo ver a la cantante y a sus amigas, listas para salir, posar frente a un gran espejo. El sitio que eligieron para sacar la foto despertó la curiosidad de los usuarios, ya que algunos tenían la sensación de haberlo visto antes.

La foto de Tini y sus amigas en la casa de Camila Homs que habría enfurecido a la ex de De Paul (Foto: Instagram)

Como las redes son un arma de doble filo, encontraron el lugar donde las cinco chicas sacaron la foto. En la búsqueda, dieron con una postal similar, pero cuya autora fue Homs, quien compartió una imagen junto a sus dos hijos y el perro allí mismo, tiempo atrás. Para no dejar dudas, los usuarios hicieron una imagen partida para dejar en claro la coincidencia.