La extravagante bienvenida de Jimena Barón a su hijo Momo que desconcertó a todo el aeropuerto de Miami

Jimena Barón viajó a los Estados Unidos para disfrutar en vivo de los partidos de la selección argentina acompañada por su pareja Matías Palleiro y Arturo, su hijo en común. Lo que llamó la atención fue la ausencia de su primogénito Morrison “Momo” Osvaldo. La actriz explicó que esto se debía a que, como está realizando el ingreso al secundario, debía rendir exámenes y no podía acompañarlos. Sin embargo, ella lo sorprendió con un pasaje para viajar al Mundial justo después de que completara sus responsabilidades. Finalmente, el momento llegó y el adolescente aterrizó en Miami, donde lo esperaba su familia. Pero la bienvenida que tuvo en el aeropuerto fue poco convencional e incluyó una peculiar caracterización.

Cuando el adolescente llegó al aeropuerto de Miami, acompañado por una mujer de la aerolínea, puesto que es menor de edad, se encontró con dos dinosaurios gigantes que se movían. Primero estaba desconcertado, sobre todo porque una persona que no conocía lo filmaba. Pero luego advirtió que en realidad eran su madre y probablemente Matías con disfraces que fueron personalmente a comprar un cotillón. Rápidamente se cubrió la cara con las manos para ocultar su vergüenza.

Jimena Barón recibió a Momo en Miami vestida con un disfraz de dinosaurio (Foto: Instagram @jmena)

“¡Mamá, no! Pará por favor”, dijo mientras se escuchaba la risa de Baron debajo del gigante disfraz verde. Incluso como accedieron a un sector restringido, personal de seguridad del aeropuerto les pidió que se movieran. Pero eso no empañó la reunión y, finalmente y sin la cabeza de dinosaurio de por medio, madre e hijo se fundieron en un fuerte abrazo. “Aunque me encantó la sorpresa, no la vuelvan a hacer nunca más”, pidió Momo.

Finalmente, el viernes 3 de julio la familia completa fue al Hard Rock Stadium de Miami para alentar a la selección argentina en el partido de los 16avos de final de la Copa del Mundo frente a Cabo Verde. Además de ver el partido —que terminó con una victoria albiceleste de 3-2 tras 120 minutos de puro sufrimiento— desde una ubicación privilegiada, Momo también tuvo la posibilidad de acceder al campo de juego.

Jimena Barón, Matías Palleiro, Momo y Arturo disfrutaron del partido de la selección argentina en el Hard Rock Stadium de Miami (Foto: Instagram @jmena)

“Estamos todos. Llegaste, hijo. Tan grande, tan buen pibe como siempre. Te bancaste quedarte estudiando para rendir, porque también era muy importante. Rendiste y viniste solo, por primera vez, y ahora sí mi corazón está completo. Vivir esto con vos es un sueño aún más grande para mí porque sé lo que significa para vos. Te merecés todo y yo espero poder dártelo siempre. ¡Que la vida te siga teniendo feliz y con salud, amor mío! Te amo por siempre”, escribió Barón conmovida.