Esta semana, Jimena Monteverde reveló en televisión el mal momento que vivió durante el embarazo de uno de sus hijos. Mientras preparaba un pollo en La cocina rebelde (eltrece), recordó el encuentro que tuvo en plena noche con un anfibio que la dejó con el corazón en la boca. “La maté”, admitió.

Fruto de su relación con Mariano Monteverde, la cocinera es madre de Victorio (33) y Amparo (30). Durante la emisión del miércoles 18 de noviembre de su programa, decidió contar una “anécdota” de uno de sus embarazos. “Había subido como 32 kilos. No me veía los pies y me levantaba a la noche a tomar agua”, comenzó. Una de esas noches fue a la cocina descalza y en un momento pisó, o mejor dicho aplastó, algo extraño.

Jimena Monteverde contó que durante uno de sus embarazos pisó sin querer una rana y la mató (Foto: Captura de video)

Cuando encontró iluminación, hizo un descubrimiento que la dejó atónita. “Debajo de mis pies había una ranita, pobrecita. Estaba adentro de mi casa porque vivo en el campo”, comentó sobre su residencia ubicada en 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Asustada, logró maniobrar la panza y descubrió que entre los dedos del pie estaba la rana. “Pobrecita, la maté”, se lamentó.

Fruto de su relación con Mariano Monteverde, la cocinera es madre de Victorio y Amparo (Foto Instagram @jimemonteverde)

“En la sartén viste que salta la rana”, acotó el cocinero Sebastián “Coco” Carreño. “¡Qué feo!”, respondió Monteverde y reconoció que es un animal que no comería. “No me gusta. Dicen que es como una especie de pollo”, advirtió, comparándola con el animal que justamente le estaba quitando la piel en ese momento.