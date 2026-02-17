Jimena Monteverde mostró una foto retro de su participación en los festejos del Carnaval y dejó a todos sin palabras

En medio del feriado extra largo por Carnaval, desde La cocina rebelde (eltrece), Jimena Monteverde rememoró aquella vez que se calzó las botas y el traje de plumas para desfilar por la calle. Eso sucedió hace más de una década, cuando su hijos Victorio y Amparo eran pequeños. Esa imagen dejó atónitos a sus colegas del estudio por estar irreconocible.

Jimena Monteverde sorprendió a todos con una foto retro de su desfile en el Carnaval (Fuente: eltrece)

Fiel a su estilo alegre, la chef hizo un programa temático por la ocasión especial. En esa jornada llena de colores y música divertida, contó que llevó una serie de fotos privadas para mostrar en público. Mientras explicaba esa sorpresa, la producción de inmediato puso en pantalla una de Monteverde con las plumas y la vestimenta típica carnavalesca.

La foto retro de Jimena Monteverde vestida para el Carnaval (Fuente: eltrece)

“Apa, ¿quién es?”, se preguntó entre risas la conductora. “¿Es Pampita?”, replicaron desde el estudio. “Un cuerpo muy entrenado”, comentó Coco Carreño, cocinero y compañero de Monteverde. “Sí, esa soy yo. Después de haber tenido a dos criaturas con una de 32 kilos encima y otro de 28 kilos encima… así quedé“, reconoció la protagonista e insistió: “Después de haber tenido dos criaturas y haberme excedido de peso en las dos… ¡Impecable!”.

“Estaba por los treinta y largos. El corsódromo eran cerca de 10 cuadras, casi me muero. Estaban incluso las madres de los compañeros de mis hijos y las autoridades del colegio y yo me les acercaba y me reconocían. ‘¡No, es la madre de Victorio!’”, señaló con humor Monteverde.

La chef de La cocina rebelde aseguró que sus hijos quedaron felices aunque pudo significar un trauma para ellos verla en esa situación. “En realidad iba a bailar mi hija en la comparsa, después de que le pusieron todo a Amparito, me dijeron que sobraba un traje y me ofrecieron desfilar. Me cambié atrás de un barril, iba sacudiendo los pantalones que mi marido iba atajando. Después me agarraron todos y me pintaron y aparecí así”.

Jimena Monteverde y su traje de carnaval

Sobre el atuendo característico de Carnaval, dijo que el espaldar era muy pesado y que además, tuvo que ajustar sus pechos porque corría el riesgo de que se desarmara toda la parte delantera. “Si no apretabas se te escapaba un pecho”, manifestó.

Después de presentar aquella foto el programa continuó de manera habitual y luego recordaron otros momentos felices de la cocinera. Asimismo, un notero recorrió diferentes comparsas para atestiguar el proceso de preparación para los corsos.

Jimena Monteverde explicó por qué desfiló en el corso y dio detalles de la vestimenta que usó (Fuente: eltrece)

Este momento de descontractura para Monteverde llegó en medio del escándalo por la continuidad en La noche de Mirtha Legrand, que se emite por la misma pantalla de eltrece. Justamente el pasado viernes la cocinera realizó una grabación esporádica para el ciclo de Mirtha Legrand, pese a que el horario se cruza con el de la transmisión en directo de su programa.

La grabación de Legrand se produce a las 14.00 horas y La cocina rebelde inicia a las 15.00 horas. Por ese motivo Monteverde debe arribar a los estudios de StoryLab y luego dirigirse a los de eltrece de forma inmediata para empezar con su propio programa. Según se supo desde Intrusos (América) la chef acomodó su rutina para poder continuar en el ciclo de “La Chiqui”, en especial por la situación de angustia que le generó su salida.