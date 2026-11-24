Jimena Monteverde sorprendió al revelar los detalles del particular encuentro que mantuvo tiempo atrás con una de las estrellas más reconocidas de la música internacional: Mick Jagger. La cocinera contó cómo vivió aquella experiencia y dio a conocer los regalos con los que agasajó a la estrella de los Rolling Stones.

Durante una emisión de su programa, La cocina rebelde (eltrece), la chef se refirió a una anécdota desconocida sobre una de las visitas del artista al país y relató que llegó hasta él con dulces preparados por ella misma.

En el contexto de una charla sobre las técnicas de revelado fotográfico previas a la irrupción de los teléfonos celulares, Monteverde recordó cómo décadas atrás había que esperar, una vez que se tomaban las fotografías, hasta llevar el material a revelar para descubrir qué imágenes habían quedado registradas.

Monteverde evocó primero aquella costumbre de fotografiar distintos momentos sin saber con exactitud cuál sería el resultado. “Cuando llevabas un rollo y por ahí ibas sacando fotos, ni te acordabas qué fotos habías sacado”, comentó. Y agregó: “Y de repente era re lindo ver las fotos que te habías sacado y decir: ‘Uy, mirá esta’”.

Fue entonces cuando la cocinera decidió contar una experiencia personal que involucraba al artista internacional. “Fui invitada cuando vino Mick Jagger y le llevé unas tortas y unos postres”, relató al recordar aquel acercamiento con el músico.

La oportunidad de conocerlo surgió en ese momento a través de su marido. Según explicó Monteverde, su esposo tuvo un rol en un partido de polo que disputó el artista durante su estadía en el país. “Mi marido había ido a hacer de referí en un partido de polo que jugó Mick Jagger”, contó. En ese contexto, la cocinera decidió acercarse luego y llevarle algunas de sus preparaciones.

La visita de Jagger también quedó registrada en varias fotografías. Como ocurría en aquellos años, las imágenes permanecieron en los negativos hasta que Monteverde llevó a revelarlas para obtener las copias impresas. En el local de revelado, según mencionó, una empleada quiso saber: “Perdón, te queremos preguntar: ¿estás con Mick Jagger?, porque vimos las fotos”, recordó la chef que le dijeron.

Tras ello, la conductora reflexionó sobre los cambios que introdujo la fotografía digital en contraste con los tiempos en que, salvo que alguien contara con espacios propios de revelado, era necesario que alguien más tuviera acceso al material. “Eso es lo que uno aprecia más de la intimidad ahora, porque antes podías mandar fotos y algunas eran de esas que pensabas: ‘Por favor, que no la vean’”, señaló. “El que revelaba las fotos sabía todo”, resumió la chef.

El encuentro con Mario Pergolini

En los últimos días, Monteverde mantuvo un intercambio con Mario Pergolini, quien acudió como invitado a su programa, La cocina rebelde, y también sorprendió, en su caso, al hablar de una faceta poco conocida de su vida cotidiana: su afición por la cocina.

El conductor de Otro día perdido (eltrece) contó que es el encargado de preparar buena parte de las comidas de su familia. “Yo cocino todos los días, menos los viernes, y, además, hago las compras”, reveló ante la sorpresa de Monteverde y el resto del equipo.

El fundador de Vorterix explicó que disfruta de las recetas que requieren tiempo y dedicación. “En general, preparo cosas saladas; a veces me pongo a hacer pastas, canelones o ravioles, con la masa, con todo, que no es complicado, pero suele llevar un tiempito prepararlos. También me gusta brasear las carnes”, detalló.

Y sumó: “Voy todos los días a la verdulería y soy como una señora, pido dos tomatitos, tres zanahorias...”. Según explicó, suele levantarse a las 5.30 y, una vez que termina su jornada laboral, pasa por el comercio para comprar lo que necesita.