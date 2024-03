La romántica escapada de Nico Occhiato y Flor Jazmín a Nueva York y el imprevisto para llegar a Broadway

Escuchar

Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín Peña se regalaron una escapada de fin de semana extralargo a Nueva York, Estados Unidos. En un viaje fugaz y luego de sus vacaciones románticas en Punta Cana, República Dominicana, la flamante pareja del streaming volvió a sacudir las redes con diferentes postales tiernas desde el destino turístico por excelencia en el país de América del Norte, reconocida en todo el mundo como “La gran manzana”, en referencia a la isla de Manhattan.

La pareja es una de las más queridas entre el público joven, famosos por ser los conductores de Nadie Dice Nada (LuzuTV), Occhiato y Jazmín Peña enamoraron a sus seguidores con los diferentes rincones de la ciudad que conocieron, entre ellos, el puente colgante de Brooklyn, el barrio de Soho, el icónico subte neoyorquino y la taquillera obra teatral Moulin Rouge.

Nico Occhiato y su reacción por lo que vio en las tiendas neoyorquinas (Fuente: Instagram/@nicoocchiato)

Mediante las historias de Instagram, Nico Occhiato resumió parte de la travesía de ambos, en especial, remarcó algunos de los aspectos que le llamaron la atención de la cultura y de los percances que tuvieron a la hora de ir al teatro.

Su viaje inició por el barrio Soho, uno de los más emblemáticos y populares de Nueva York. El cual tiene su origen como uno de los sitios más económicos y bohemios de la ciudad, pero que, con el paso del tiempo y el nivel ascendente de su población, se transformó en uno de los más lujosos y requeridos para vivir. En la actualidad, tiene una gran oferta de comercios al aire libre y ofrece infraestructura tradicional de hace un siglo.

Nicolás Occhiato en el metro de Nueva York (Fuente: Instagram/@nicoocchiato)

Luego de ello, ingresaron a una tienda de ropa, en donde a Occhiato le llamó la atención una cartera con una zanahoria en medio. “Paren un poco con la boludes”, señaló. Luego se fotografió frente al espejo de un local, el cual estaba repleto de graffitis. “Quiero probarme una remera y el espejo del probador está así. Paren un poco con el snobismo”, sugirió, una vez más.

Más tarde, desde un café, se refirió a su crítica: “Carteras con una zanahoria incrustada en el medio. Espejos de los probadores todos manchados donde no te deja ver la remera. Paremos un poco. Paremos un poco”. Y agregó en tono de broma y como guiño para su compañero en Nadie Dice Nada, Ignacio Elizalde: “Todo esto es culpa de Nacho. Voy a hacer una editorial el miércoles cuando vuelva”.

Tras el almuerzo, los tortolitos visitaron el puente de Brooklyn, que conecta a Manhattan con el distrito de Brooklyn. En tanto, por la noche sucedió el hecho más hilarante para los dos cuando llegaron tarde a la presentación del Moulin Rouge. Con mucha prisa corrieron por las calles del icónico Broadway hacia el Al Hirschfeld Theatre.

“Estamos llegando tarde, pero estamos facheros”, sostuvo Flor con una sonrisa. “Estamos llegando tarde para las entradas al teatro y ella quiere una foto”, recriminó Occhiato al tiempo que empezó a correr por la calle. “Andamos a los piques”, definió. Tras unos minutos de incertidumbre, lograron llegar antes del inicio de la función.

A la salida del musical, una tormenta los sorprendió y a pesar de ello, guardaron la calma y mantuvieron el buen humor: “De vuelta corriendo. Ahora nos agarró la lluvia. La pu** madre, se largó con todo”, esbozó el comunicador a la vez que su novia lamentó: “Se me va a arruinar el tapado nuevo que me compré”.

Por último, desde su cuenta oficial, Flor Jazmín reflexionó sobre el viaje que emprendió con Occhiato y le dedicó unas palabras a todos sus seguidores: “Ay churros, aparezco por acá para decirles que estoy muy contenta y para desearles un hermoso día. No puedo creer lo que es Nueva York. Estoy muy feliz de estar acá. Ojalá que los que no la conozcan algún día puedan hacerlo porque me parece una locura”. Y concluyó: “Nico se está comprando unas zapatillas y yo estoy acá, grabando una storie, pasa la gente, nadie mira, nadie te dice nada”.