Eduardo Feinmann empezó a cantar y sorprendió a Jony Viale: “¡Me levanta ese tema!”

El día que asumió Ginés González García como ministro de Salud de la Nación, varios militantes se congregaron dentro de las instalaciones para cantar: “Ministerio, tenemos ministerio, tenemos ministerio...”. Luego de los escándalos protagonizados por el ministro con el vacunatorio vip y la decisión de Carla Vizzotti de no hacer cuarentena tras haber regresado este martes de Rusia, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale discutieron al respecto en El Pase (LN+) y compartieron unas bromas que descolocaron a varios.

“Yo pensé que no había nada peor que Ginés González García como ministro de Salud. Después de traficar vacunas ¿Cuánto más bajo podemos caer?”, lanzó Viale. “Pero tenemo’ miniterio, tenemo’ miniterio. Imaginate que con miniterio la cosa funciona mejor. La cosa era esa”, bromeó Feinmann, cambiando su voz al momento de hablar y burlando a quienes entonaban esas palabras al comienzo del mandato del actual Gobierno.

La burla de Eduardo Feinmann que tentó a Jony Viale

“Con Secretaría es una caca pero tenemo’ miniterio”, agregó haciendo énfasis en las críticas que el Gobierno de Mauricio Macri recibió por tener secretaría de Salud en lugar de Ministerio. “Buscá el día que cantaban: ‘Ministerio, tenemos ministerio’”, le cantó a su producción. “Me encanta, ese tema me encanta, me levanta”, amplió Feinmann. “Poné a los kumpa cantando miniterio”, pidió.

“Te sale bien”, lo chicaneó Viale. “Sí, sí, muy bien. Porque es la cancha. Fue el día que asumió Ginés, todos los kumpa estaban contentísimos”, apunto Eduardo Feinmann nuevamente. Mientras que la producción buscaba el video, Jonatan empezó a desarrollar el tema de la jornada.

“Primero, no hizo cuarentena la ministra. Te exige a vos, Eduardo Feinmann, que la hiciste. Recién llegada de Rusia, de la Federación Rusa. No hizo cuarentena, no sé si hay explicación pero han destruido el concepto de igualdad ante la ley”, arremetió.

El video de la llegada de González García al ministerio irrumpió al aire y los gritos, aplausos y festejos de aquel entonces coparon El Pase. “Al momento de votar no olviden estas imágenes porque esta gentuza que estuvo en el ministerio se robó las vacunas”, apuntó Feinmann.

“Mirá que bandita...”, ironizó Viale. “Ahí está el sobrino de Ginés, el primero que rajó por la vacunación VIP y ahí está Vizzotti”, explicó. “Bien, Vizzotti. Tenemos ministerio... lo que no tenemos son las vacunas”, comentó el conductor de El Noticiero. Luego, reencausaron el análisis de la fecha y continuaron repasando los temas que ocupan la agenda periodística en la actualidad.

