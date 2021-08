Darío Barassi se disfrazó de Jorge Lanata al aire y las redes estallaron

Sin darse cuenta, Darío Barassi terminó lookeándose como Jorge Lanata en el aire de 100 argentinos dicen (eltrece). Mientras tanto, las redes se hicieron eco de lo que estaba pasando y los memes, chistes y comparaciones no quisieron perderse el momento de la tarde.

Desde hace un tiempo, el conductor estrella de las tardes de eltrece decidió jugar con su vestuario al aire. Extraños pedidos a su vestuarista lo llevaron a ponerse un portaligas en la cabeza, zapatos de taco, un moño gigante en el pecho o incluso antifaces, vinchas y gorras.

Pero esta vez no fue la idea de Barassi la que llevó a esta divertida comparación. Todo comenzó cuando la familia Safdie entró al estudio con una gran caja blanca que, dentro, tenía un sombrero de regalo para el conductor. Si bien le quedaba un poco ajustado, Darío rindió homenaje al regalo y se lo dejó puesto todo el programa.

Darío Barassi se disfrazó de Jorge Lanata

Entre chiste y chiste, volvió a charlar con los Safdie. Quien llamó particularmente su atención fue Lucas, un joven que llegó en reemplazo de otro participante y cuyos anteojos despertaron la curiosidad de niño del conductor. Tras insistirle un poco, le pidió que se los prestara para jugar con ellos.

“Ah, no ve un chot...”, indicó Barassi con las gafas puestas. Automáticamente, al verlo con el look completo, alguien tras bambalinas exclamó el nombre de Jorge Lanata. Las risas y la música de apertura del programa del periodista se hicieron presentes en los estudios de Constitución, como si se tratase de una nueva edición de Periodismo Para Todos.

“Soy Jorge Lanata. Beso, Jorge, te amo. Con respeto, chicos”, expresó el conductor entre carcajada y carcajada mirando a cámara. “Lo que estoy haciendo para medir... Mariano, no llegamos a otro año”, bromeó también en medio del festejo por el primer año del programa al aire.

Las redes explotaron

Siempre que algo del aire provoca risas en los televidentes también lo hace en las redes y esta no fue la excepción. A los pocos minutos que el momento había sido emitido en el aire, los usuarios de Twitter ya estaban bromeando al respecto.

“El Barassi Lanata no existe.... o sí”, indicó uno. “Barassi como Jorge Lanata me hizo la semana”, añadió otro. “Jorge Barassi o Darío Lanata”, bromeó un tercero. No obstante, el más destacado fue el que hizo un chiste simulando el paso del tiempo y la similitud de ambos conductores con el correr de los años.

Uno de los memes más replicados en Twitter

