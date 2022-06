Johnny Depp rompió el silencio tras el fallo a su favor: “Volví a la vida”

Tras semanas de juicio y largas horas de deliberación, el jurado declaró de manera unánime a Amber Heard culpable por difamación en el juicio que le había iniciado su expareja, Johnny Depp, que luego del fallo a favor rompió el silencio con un extenso comunicado en Instagram.

Momento culminé del fallo Johnny Depp y Amber Heard

“Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de los más cercanos a mí, y también, la vida de las personas, que durante muchos, muchos años me han apoyado y han creído en mí, cambió para siempre”, comienza el texto. “Todo en un abrir y cerrar de ojos”, agrega.

La primera parte del comunicado de Johnny Depp (Foto: Instagram @johnnydepp)

“En primer lugar, los medios de comunicación lanzaron acusaciones muy graves y delictivas contra mí, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se presentaron cargos contra mí. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera”, continuó en el texto. “Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente humilde”, aseveró Depp.

Depp explicó que la decisión de llevar este caso, sabiendo muy bien “la altura de los obstáculos legales a los que me enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial en mi vida”, fue tomada después de una “considerable reflexión”. Desde el principio, el objetivo de presentar este caso era revelar la verdad, independientemente del resultado, sostuvo el actor. “Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos aquellos que han permanecido firmes en su apoyo hacia mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he conseguido”, aseguró.

La segunda parte del comunicado de Johnny Depp (Foto: Instagram @johnnydepp)

El protagonista de Piratas del Caribe dijo que se siente “abrumado por la efusión de amor y el colosal apoyo y amabilidad de todo el mundo”, y remarcó: “Espero que mi búsqueda para que se diga la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se hayan encontrado en mi situación, y que quienes los apoyan nunca se rindan”. E hizo un reclamo a la opinión pública en general: “También espero que la posición vuelva a ser la de inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, tanto en los tribunales como en los medios de comunicación”.

En el comunicado, Depp se encargó de reconocer el “noble trabajo del juez, de los jurados, del personal del tribunal y de los alguaciles que han sacrificado su voluntad para llegar a este punto”. Y como no podía ser de otra manera, destacó la labor de su equipo de abogados. “A mi diligente e inquebrantable equipo jurídico que ha hecho un trabajo extraordinario para ayudarme a compartir la verdad”, sostuvo.

“Lo mejor está por llegar y un nuevo capítulo ha empezado por fin”, celebró Depp. Y cerró la carta con una frase en latín: “Veritas numquam perit. La verdad nunca perece”.

Johnny Depp y Amber Heard durante la presentación de argumentos finales del juicio de la demanda por difamación (Foto AP/Steve Helber, Pool)

Johnny Depp y Amber Heard estuvieron en pareja durante varios años pero, en el 2016, decidieron ponerle fin a su relación. Aunque el divorcio no fue en buenos términos, recién en el 2018 trasladaron sus conflictos a la Justicia. La actriz publicó un artículo en The Washington Post en donde se refería a su vivencia como víctima de violencia doméstica. A pesar de que no mencionó a su exmarido, el protagonista de Piraras del Caribe le inició un juicio por difamación por 50 millones de dólares.

Tras una feroz batalla legal que tuvo una fuerte cobertura mediática, finalmente declararon culpable a Heard quien deberá pagar 15 millones de dólares de indemnización.