Jorge Lanata comparó el accionar del Gobierno con las novelas turcas

Jorge Lanata comparó al Gobierno con las novelas turcas de Telefé Crédito: Captura de video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de junio de 2020 • 16:34

El periodista Jorge Lanata apuntó contra el Gobierno nacional y se refirió a los temas que rodean la pandemia por coronavirus en la Argentina. Durante el clásico monólogo de su programa Periodismo para Todos (eltrece) hasta se animó a comparar el accionar de Alberto Fernández con el de Telefé.

En ese sentido, Lanata se mostró irónico con el canal competidor con una frase muy polémica. En su análisis de la cuarentena, Lanata apuntó: "Como en la Provincia se olvidaron de comprar test, les quedó plata para comprar tres meses más de cuarentena. Para el Gobierno esto es como las novelas turcas de Telefé, no tienen nada mejor que plantear. Como les garpa, las estiran todo lo que pueden ", disparó.

Luego de que Lanata asegurara que pierde contra Bake Off en el rating por culpa de los "trolls K", volvió a la carga y siguió apuntando contra las producciones de Telefé. Durante su programa de hace unas semanas, Lanata había apuntado : "No hay que decir nada del rating porque la semana que viene hacemos once y dicen el fracaso. Estuvo bueno, le ganamos a una torta. No lo vi nunca, pero me deprime un poco que compita con nosotros una torta o un bebé", señaló también en referencia a Mirko, el hijo de Marley que participa como una de las atracciones de Por el mundo en casa.