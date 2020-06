El conductor de PPT se refirió a su competencia televisiva luego de haber liderado los números del rating del domingo por la noche Crédito: El Trece

Jorge Lanata regresó con su ciclo televisivo PPT en eltrece . Y lideró el rating en su franja horaria . En especial,destronó del podio a Bake Off, el reality de Telefe que consiste en una competencia de repostería entre varios concursantes. Al referirse a este programa, y en tono irónico en relación con la lucha por el rating, el periodista sentenció: "Me deprime un poco que compita con nosotros una torta".

Lanata, irónico con Bake Off Argentina: "Me deprime un poco que compita contra nosotros una torta".- Fuente: Radio Mitre 03:26

Según las mediciones de audiencia, el envío de Lanata obtuvo picos de hasta 12,5 puntos de rating, por lo que le ganó a Bake Off y a Por el mundo , el programa de Marley. Sin embargo, al hablar de esta competencia, el periodista apeló a su tono irónico, que es su marca registrada. Al referirse a Bake Off , señaló: "No lo vi nunca, pero me deprime un poco que compita con nosotros una torta. Me deprime".

Luego, el periodista arremetió también con una indirecta contra el programa conducido por Marley: "Me deprime un poco que compita con un bebé, pero qué se yo", señaló en referencia a Mirko, el hijo del conductor de Telefe, que participa como una de las atracciones de Por el mundo en casa.

Luego, Lanata se refirió a lo que representa para él la televisión, y habló de las modificaciones que produce: "Desde febrero para acá estamos haciendo radio y yo estoy feliz, me encanta estar acá. Mi vida es feliz y transcurre con normalidad. Empieza la p... televisión y todo cambia".

"Es increíble porque estoy solamente un día, pero todo cambia, el ritmo de laburo, la locura de la gente, las discusiones, los llamados. Es insoportable. Más cuando uno recién empieza un programa", agregó.

Más adelante, señaló que a él no lo pone nervioso la tele, pero que lo del domingo pasado, a causa de la pandemia, fue "otro producto". "Fue completamente distinto -explicó-. Sin público, sin sketchs. Grabamos a las seis y media de la tarde. Odio grabar, porque me encanta la electricidad del vivo. Es difícil y estamos aprendiendo cómo se hace. Yo vi un montón de errores que tenemos que mejorar":

Luego, el conductor de PPT volvió a mostrarse asombrado por "la locura" que genera la televisión, que se manifiesta, entre otras cosas, "en la discusión en las redes".