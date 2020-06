El periodista habló con Alfredo Leuco y aseguró que "los trolls K" apoyan a Bake Off Argentina: el gran pastelero para quitarle rating Crédito: El Trece

Jorge Lanata volvió a criticar duramente a la vicepresidente Cristina Kirchner por haber acusado de formar parte de una "asociación ilícita" a un grupo de comunicadores . Y el periodista considera que el acoso es tanto judicial como mediático.

En diálogo con Palabra de Leuco (TN), Lanata comparó la competencia televisiva que enfrenta actualmente con la de otros tiempos. "Ya una vez nos hicieron un 678 . Me ponían un partido de River y Boca todos los domingos para ver si me ganaban. Ahora los trolls K apoyan a un programa que hace tortas -en referencia al programa Bake Off Argentina emitido por Telefe en su misma franja horaria- para que no me vean a mí".

"Volvieron peores. Volvió la sensación del es ahora o nunca", agregó el conductor de PPT , que la noche del domingo se enfrentó a Por el mundo y a la semifinal del programa de cocina que conduce Paula Chaves . A pesar del formato renovado de Periodismo para todos , Telefe volvió a liderar con sus contenidos.

La respuesta de Lanata a la acusación de Cristina Kirchner

Alfredo Leuco también aprovechó la ocasión para preguntarle al conductor sobre el video que compartió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter: "La asociación ilícita eran ellos", en referencia al Gobierno Mauricio Macri y a un supuesto espionaje ilegal . En el clip aparecen imágenes de algunos periodistas -Leuco, Lanta y Nicolás Wiñazky como las principales figuras de TN- a los que acusó de " complicidad política " con la gestión anterior.

"Me enoja. Pero la Argentina votó eso y prefirió eso . Si uno no tuviera miedo estaría loco, es una emoción natural; lo que hacemos nosotros es sobreponernos al miedo", respondió el periodista. Y agregó: "No soy un temerario, pero tengo miedo e igual me sobrepongo porque creo que lo que estoy haciendo es más importante que el miedo personal".

Luego aseguró que está "cero preocupado" por un avance judicial en su contra: "Sé que todo lo que hicimos lo hicimos de buena fe, a partir de criterios personales. Sé que no formamos parte de ninguna conspiración . No hay posibilidades que un juicio así avance. Está gastando plata en abogados sin sentido".

El pronóstico sobre las causas judiciales de Cristina Kirchner

Lanata también habló sobre la situación judicial de la expresidenta: "La Justicia se logra por la decisión de los jueces y no por los votos. Desgraciadamente la oposición no se formó con el suficiente poder como para parar esto". Y más adelante sentenció: "Cristina no quiere un indulto porque no quiere quedar como culpable, pero la realidad es que un indulto es la única manera de zafar completamente de todas las causas".

A pesar de que el rating no lo acompaña como le gustaría, el periodista dejó en claro que siente que colaboró porque "desenmascaró a muchos" gracias a su programa: "Cuando hablamos de La Rosadita, todavía se había allanado. Se allanó cuando ya habían tenido tiempo para robar las pruebas; mostré con las cámaras de seguridad cómo se robaban las pruebas".

"Pusimos a disposición un montón de material probatorio que dispararon las causas judiciales que hoy están tratando de cajonear", aseguró. Sobre el final, hizo un análisis a futuro: "El presidente Alberto Fernández tenía el 90% de apoyo hace dos meses, y hoy tiene el 40%. Esa grieta se empezó a abrir, y se va a abrir cada vez más".