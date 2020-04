Jorge Lanata contó cómo es su rutina de ejercicios para cuidar su salud

El periodista dijo que no quiere dejar de hacer ejercicio con sus entrenadores personales Fuente: Archivo

La salud de Jorge Lanata siempre ha sido un tema presente a lo largo de toda la vida del conductor radial y televisivo. Desde sus excesos con el cigarrillo hasta el primer trasplante de riñón cruzado de la historia, que recibió en 2015 en la Fundación Favaloro , el bienestar del periodista se ha transformado decididamente en noticia, como ocurrió en enero pasado, cuando debió ser sometido a una cirugía en los Estados Unidos a causa de una vértebra que tenía fracturada y que le provocaba fuertes dolores de cintura.

Aquella operación resultó exitosa y desde entonces, el conductor de PPT que pronto volverá a la pantalla del El Trece parece haber entrado en razones para seguir un estilo de vida saludable, al menos así lo confesó esta mañana durante el pase del programa que conduce por radio Mitre con el de Marcelo Longobardi .

"Yo hago una hora por día de gimnasia o sea que está todo bien. En esa parte estoy cumplido", comentó mientras ambos conductores conversaban sobre la manera de mantenerse en forma dentro de sus hogares durante la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus.

"Hago abdominales, hago bicicleta, me hacen parar y cerrar los ojos para ver el equilibrio, y me obligan a caminar también, está bueno", contó Lanata.

Cuando la conductora María Isabel Sánchez le preguntó quién "lo obligaba", el periodista confesó que eran sus entrenadores personales. "Me obliga Rocío, me obliga Mili y me obliga Mariano. Tengo tres personal trainer y viene un día cada uno", explicó, y agregó: "Está bueno porque avancé mucho y no lo quiero dejar; si lo dejo voy a volver para atrás. Lo mismo con el tema del peso".

De esta manera, después de aquella operación que le realizaron "boca para abajo" y que lo alejó de los medios por un tiempo, el periodista parece haber encontrado un nuevo equilibrio para cuidar su salud.