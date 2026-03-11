La inesperada respuesta de Guillermo Francella, tras los rumores de romance con Elba Marcovecchio

El cumpleaños de Baby Etchecopar, celebrado el 24 de febrero, dejó algo más que fotos del festejo. Entre los invitados coincidieron Guillermo Francella y Elba Marcovecchio, y su cercanía durante la noche fue suficiente para que empezaran a circular versiones de un posible romance.

Las especulaciones crecieron en programas, portales y redes, donde se habló de miradas cómplices y de un acercamiento que no pasó inadvertido para ninguno de los presentes. El dato cobró todavía más atención porque el protagonista de Homo Argentum atraviesa un momento personal particular, que el año pasado se separó de Marynés Breña, con quien estuvo casado durante 36 años y tuvo dos hijos, Nicolás y Yoyi Francella.

Aunque suele mantener su vida privada -y romántica- con absoluta discreción, Guillermo Francella respondió cuando le preguntaron por su vínculo con Elba Marcovecchio Buena Vista Internacional

Una vez que los rumores se instalaron, Francella fue consultado en Radio La Red, durante el programa de Toti Pasman. Fiel a su estilo, eligió tomarse el asunto con humor y relativizar lo que se había dicho. La periodista Pilar Smith le preguntó directamente cómo había vivido la repercusión: “¿Cómo te sentiste al ver que en todos los programas de espectáculos se hablaba de tu cercanía con Elba Marcovecchio en el cumpleaños de Baby Etchecopar? ¿Cómo lo tomaste?”.

Francella respondió entre risas: “Había ido al cumpleaños de Baby y conversé con todo el mundo. Igual que conversé con ella un segundito ahí al lado de la parrilla y pasó eso. Pero bueno, un poco es lo que también genera este encendido (sic), genera redes y bueno, este universo nuevo, Pili, que hay que adaptarse. Nada más”.

Francella habló sobre Elba Marcovecchio

Smith insistió sobre cómo una charla casual terminó convertida en un romance mediático. “Se hablaba ayer un montón, o sea, de una charla a romance...”. El actor fue claro: “Esa es la palabra. Era un montón, muy bien definida, demasiado”. Y remató con ironía: “Si yo arranco, no paro”.

Por su parte, Marcovecchio también enfrentó los rumores en DDM (América), el programa que conduce Mariana Fabbiani. Allí explicó que no está pensando en iniciar una nueva relación. “No es fácil para mí, estoy en un duelo todavía. Salgo con mis amigas, voy a cumpleaños, salimos a comer, pero una cosa es estar con amigas y otra es pensar en otro tipo de vínculo”, aseguró la viuda de Jorge Lanata, quien murió el 30 de diciembre de 2024. Ante la pregunta sobre si encontraba atractivo al actor, esquivó una definición: “No, Marian, yo… Voy a decir algo, qué sé yo. Es decir, no es fácil”.

"No es fácil para mí, estoy en un duelo todavía", dijo Elba Marcovecchio luego de que la relacionaran con Francella Nicolás Suárez - LA NACION

En el panel también comentaron versiones de quienes estuvieron en el festejo e interpretaron cierta cercanía entre ambos, incluso con la posibilidad de que Francella le hubiera pedido asesoramiento legal. Sin embargo, la abogada descartó esa versión y contó que la conversación fue mucho más simple. “Hablamos de Racing-Estudiantes, que ganó Estudiantes. Por eso digo que fue un caballero, porque aguantarse…”, dijo entre risas.

Fanática de Estudiantes de La Plata, la abogada recordó que incluso celebró el triunfo del club en sus redes sociales. “Imaginate si seré futbolera, lo puse en mis historias el día que gana Estudiantes”.