Las hijas de Jorge Lanata, Bárbara y Lola, recordaron a su padre, a un año de su muerte

En el primer aniversario de la muerte de Jorge Lanata, sus hijas conmovieron a los seguidores del periodista con emotivos mensajes de agradecimiento y admiración. Bárbara y Lola, cada una a su manera, compartieron distintas reflexiones y también participaron de un documental a cargo de Diego Leuco que busca recordar la vida y la obra del periodista.

Lola -la menor de las hijas del periodista, fruto de su relación con Sara Stewart Brown- compartió en sus redes sociales una foto en blanco y negro de su infancia junto a su padre en un estudio de radio; la imagen fue acompañada por un corazón rojo.

La tierna foto con la que Lola Lanata recordó a su padre en el primer aniversario de su muerte

Además, Lola sumó otra postal de sus padres abrazados y agregó: “Me tocaron los mejores papás del mundo”, en una muestra de cariño a quienes le dieron la vida. Lanata y Stewart Brown estuvieron en pareja durante 18 años. Con Sara, Lanata atravesó duras internaciones por su diabetes, los tratamientos de diálisis y sorpresivas operaciones por otras complicaciones de salud. Un año antes de la separación, en 2015, Sara participó del primer trasplante cruzado de riñón de América Latina, facilitando que el periodista recibiera el órgano que necesitaba para sobrevivir.

Jorge Lanata y Sara Stewart Brown estuvieron en pareja durante 18 años. Se separaron en 2016, pero mantuvieron una gran amistad y respeto mutuo

Por su parte, Bárbara Lanata, hija de Jorge y de la productora Andrea Rodríguez, compartió una publicación que llamó la atención de sus seguidores. Con una pizca de humor frente al dolor, minutos antes de que se cumpliera el aniversario, subió a sus historias una imagen de la serie Succession acompañada por la frase: “Tratá de recordar qué día es hoy”.

La curiosa publicación de Bárbara Lanata el día que se cumplió un año de la muerte de su padre

Cabe destacar que para esta primera fecha de aniversario las dos hijas de Lanata decidieron brindar una sola nota que le concedieron al periodista Diego Leuco -que supo trabajar con su padre- para un documental llamado Lanata, el incorrecto, que fue publicado en su canal de YouTube a modo de homenaje. En la entrevista, Bárbara y Lola recorren algunas anécdotas de su padre y abren su corazón sobre cómo vivieron ser las hijas de Lanata: su legado, los momentos más difíciles y la última internación.

Lola y Bárbara Lanata recordaron a su padre en un documental producido por Diego Leuco

Ante la consulta de Leuco sobre cómo era su padre, las hijas respondieron con cariño y honestidad. Lola definió a padre como “una persona complicada, muy egocéntrica, muy generosa”. “Era muy bueno con todo el mundo”, expresó. “Ingenuo también. Muy inteligente para algunas cosas y muy boludo para otras. Tenía mucha inteligencia para algunas cosas y muy poca para otras. No tenía inteligencia emocional”, agregó Bárbara. “Su mayor legado como persona fue su fuerza para seguir adelante. Fue una vida muy atravesada por la enfermedad y avanzó igual”, destacaron las jóvenes.

Por su parte, Sara Stewart Brown compartió en la red social X una reflexión sobre el duelo y la tristeza que hay que enfrentar tras la pérdida de un ser querido. “¿Cuánto es un año? Un año puede ser un montón o muy poco y cuando se te muere alguien la percepción del tiempo se vuelve difusa. Sentís que el mundo debería pararse, aunque sea un rato, querés que todos paren y no, el mundo sigue, todos siguen y uno con ganas de gritar loco paren un poco. Este año mío fue así, difuso. Y ahora se vuelve una abstracción, porque hoy se cumple un año, ¿de qué? Ni idea, porque en mi mundo Lanata es infinito”, escribió.

Cuánto es un año? Un año puede ser un montón o muy poco y cuando se te muere alguien la percepción del tiempo se vuelve difusa. Sentís que el mundo debería pararse, aunque sea un rato, queres que todos paren y no, el mundo sigue, todos siguen y uno con ganas de…

La artista plástica y exesposa del periodista completó la publicación con una divertida foto de Lanata tomada por Gaby Herbstein para el calendario Huesped 2006. “Les dejo este Lanata osito de la suerte que teje su propio abrigo que es una metáfora del tipo que solo solito construyó su carrera desde los 14 años y se convirtió en el enorme ser humano que ocupó (ocupa) nuestras vidas y el periodista más completo que conoció esta generación”.

Les dejo este Lanata osito de la suerte que teje su propio abrigo (foto para calendario Huesped 2006 by Gaby Herbstein) que es una metáfora del tipo que solo solito contruyó su carrera desde los 14 años y se convirtió en el enorme ser humano que ocupó (ocupa) nuestras vidas y el…

Por su parte, Elba Marcovecchio, la viuda del periodista, también decidió evocar a su marido a través de una publicación en sus historias de Instagram, con una foto del día de su boda, que se celebró el 23 de abril de 2022. “Un día nuestro mundo se detuvo. La presencia de la ausencia en lo cotidiano, los planes sin destinatario, los abrazos que eran tuyos", reza el inicio del texto. “Quise evadir el dolor del silencio con el bullicio e hiperactividad, pero las noches se hacían eternas hasta que te encontré en mis sueños”, agregó con dolor.

Elba Marcovecchio

Hacia el final de la publicación, la letrada sintetizó su dolor con una frase en inglés: “Love, not fear (amor, no miedo). Te amo infinito”, cerró.