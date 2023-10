escuchar

Ausente esta mañana en su tradicional programa de radio en Mitre, se conoció que el periodista Jorge Lanata estaba internado en la Clínica Favaloro y desde allí se comunicó por teléfono para explicar por qué lo volvieron a hospitalizar. Así confirmó que tiene un cuadro de neumonía, y aseguró que va a estar presente en su programa de televisión, Periodismo para Todos (PPT), el domingo próximo.

De buen humor, Lanata le comentó a su compañera Jesica Bossi, quien lo reemplazó este martes: “Me enteré que usted ha hecho gala de sus dotes de adivinadora porque usted a la mañana dijo ‘debe tener algún problema respiratorio’ y resulta que tengo neumonía”.

Entonces, dio más detalles sobre su estado. “Es eso, tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y, como es por vía, me tengo que quedar acá, en Favaloro, hasta tanto mejore esa situación y pueda volver a mi casa”.

Después el conductor bromeó con su equipo y no solo les aseguró que no los escucha sino que, con ironía -porque es ferviente hincha de River-, manifestó no estar enterado de que el sábado Boca se enfrenta con Fluminense por la final de la Copa Libertadores. “No los escucho, tienen que agradecer porque si los escuchara echaría a la mitad del equipo”, les dijo.

El periodista y conductor de Periodismo Para Todos (PPT), Jorge Lanata Hernan Zenteno - LA NACION

Entre chistes que le hicieron sus compañeros, contó también: “No escucho nada, no veo nada, estoy acá tirado. Está Margarita conmigo así que tengo soporte espiritual, está todo bien”.

Entonces fue en ese momento que se adelantó al fin de semana y aseveró que ya estará dado de alta: “Hacemos PPT el domingo, es uno de los pocos domingos que no hay elección ni debate”.

Después, también entre risas, contó: “Yo me estoy portando bien, por ahora, recién llego”.

En el último tiempo el periodista tuvo una serie de problemas de salud por los que debió ser hospitalizado. El 16 de septiembre recibió el alta después de haber quedado internado el 23 de agosto por una infección urinaria, pero a las 24 horas volvió a la clínica por un cuadro febril.

