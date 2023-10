escuchar

Jorge Lanata fue internado otra vez en la Fundación Favaloro. El periodista y conductor de Periodismo Para Todos ingresó al centro médico como consecuencia de un cuadro febril y según pudo saber LA NACION el diagnóstico médico es que padece una neumonía. Será tratado con antibióticos y se espera que pueda tener el alta este viernes.

Sus allegados consideran que el periodista de Lanata sin filtro permanecerá en la institución por lo menos 48 horas más y que si no ocurre ningún imprevisto, el próximo domingo estará al frente del ciclo que emite eltrece como todas las semanas.

Un susto importante

Durante un tiempo luego de la última internación, Lanata condujo su ciclo de radio desde su casa Captura Radio Mitre

Durante el último tiempo, Lanata fue noticia por sus reiterados problemas de salud. Sin ir más lejos, a fines de agosto el periodista también estuvo internado. Luego de recibir el alta médica y en el día de su cumpleaños, un cuadro febril lo llevó de vuelta a la terapia intensiva. Lo que parecía un susto pasó a ser un episodio algo más grave: sufrió una infección generalizada que comprometió su vida. “De todas las veces que estuve internado, esta fue la peor, o la segunda peor”, explicó con la voz ronca y un tono de voz lento el día que volvió a conducir Lanata sin filtro, su programa de radio Mitre.

“Esto es lo que quedó de mí, estoy bien, muy cansado”, dijo el conductor luego de que Eduardo Feinmann le diera la bienvenida, durante el pase de programas, con un efusivo: “Lo que te extrañé, no tenés idea; te queremos mucho”. En ese momento, Lanata confió que, durante su internación, estuvo “asustado” y que se preguntaba: “¿Y esto cómo sigue? ¿Sigo?”.

“Estoy bien, medio desubicado. Fue complicado. Es todo tan eventual, viste. De golpe no te pasa nada y de golpe te pasa, totalmente eventual”, compartió su sentir el periodista desde un estudio de radio montado especialmente en el living de su departamento. “Fueron tres etapas, la última más complicada: tuve un shock séptico, una infección generalizada. Y bueno, la sensación que tengo es que estuve como cuatro o cinco meses afuera y no, porque en verdad fue un mes. Estuve sedado, pero parece más tiempo. Nada, la (...) vida”, añadió.

Lanata contó que su última internación fue uno de los sustos más grandes de su vida Hernan Zenteno - LA NACION

“Fue raro y fue muy fuerte, esta fue la primera o la segunda peor de todas las veces que estuve internado . El trasplante es otro quilombo. Vas preparado. Acá no había plan. En un momento estuve asustado. Tuve idas y vueltas. Y decís, ¿y esto cómo sigue? ¿Sigo? Es raro”, comentó y añadió, en un tono serio: “Mi mensaje universal es garchen todo lo que puedan y estoy hablando en serio; quiéranse, no pierdan el tiempo . Suena a discurso hippie pero es así, no hay tiempo. Es así de simple, la vida y la muerte. Es eso. Hagamos menos planes y démosle para adelante, es lo que a mí me quedó de esos días. Y Dios proveerá”, explicó luego, antes de pasar a otro tema.

Ausencia por afonía

Jorge Lanata conversó mano a mano con Jorge Rial en Argenzuela Captura C5N

A principios de octubre, Lanata se ausentó de su programa de radio y prendió las alarmas nuevamente. De inmediato, desde su entorno dieron detalles de la salud del conductor para llevar tranquilidad a su público: explicaron que solo se trató de “una afonía” y que el periodista iba a necesitar de unos días para recuperarse. Fue la periodista Jésica Bossi, parte del staff de Lanata sin filtro, quien le dijo a LA NACIÓN que iba a volver a su programa una vez superada la voz. Luego de ese episodio, Lanata no solo condujo Periodismo para todos sino que, además, participó de un inesperado mano a mano con Jorge Rial en Argenzuela.

Un historial de superación

Jorge Lanata y Nora Hernández protagonizaron un trasplante cruzado en 2015 que les salvó la vida a los dos Twitter

El 30 de agosto de 2021, el periodista fue sometido con éxito a una cirugía laparoscópica programada . En mayo de ese año, en medio de un viaje a Miami por cuestiones laborales, también había sido intervenido en el Mount Sinai Medical Center por otro cuadro de infección urinaria.

El trasplante al que Lanata fue sometido en 2015 fue el primero de tipo renal cruzado de América Latina, que consistió en un intercambio de donantes, una intervención que se conoce como swap. El periodista recibió el órgano de Nora Hernández, la madre de un joven que recibió el riñón de Sara Stewart Brown, por entonces pareja de Lanata, quien no había podido realizar la operación con él por ser incompatibles clínicamente.

LA NACION