Jorge Lanata: "Hoy la oposición no existe y no es solamente culpa del Gobierno"

"Se diluyó completamente Macri, Vidal está abajo de una baldosa, Larreta está hablando solamente de la pandemia y nadie está hablando", disparó esta mañana Jorge Lanata Fuente: Archivo

Mientras en el oficialismo avanza la idea de que el Congreso comience a sesionar de manera virtual hasta que se levanten las restricciones impuestas por el coronavirus , algunos legisladores de Juntos por el Cambio pidieron hacer antes una sesión presencial para que pueda votarse la modificación del reglamento.

Ante esto, Jorge Lanata dijo hoy que la "discusión de volvió bizantina" y que "la oposición no está porque no existen ellos".

"Hace dos meses que estamos discutiendo esto y el Congreso tendría que estar funcionando desde mucho antes", sostuvo esta mañana el conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre). "Es obvio que el Congreso tiene que funcionar de manera remota. Punto", afirmó.

"¿Dónde está la oposición hoy si no está en el Parlamento hablando?", preguntó su compañera de equipo Maru Duffard .

"Hoy la oposición no está, no por culpa solamente del Gobierno. En principio no está porque no existen ellos, y porque no tienen un liderazgo fuerte que les permita hablarle a la gente. No lo tienen", opinó Lanata.

Y agregó: " Se diluyó completamente [Mauricio] Macri, [María Eugenia] Vidal está abajo de una baldosa, [Horacio Rodríguez] Larreta está hablando solamente de la pandemia y nadie está hablando . No estoy justificando al kirchnerismo, pero no podemos decir que esto es culpa de Alberto [Fernández] que no les da aire", consideró.

"Primero es culpa de ellos y después puede ser culpa de Alberto. Lo que es por culpa del kirchnerismo es que no puede haber en una República un solo poder. Que no me digan que Tribunales está funcionando porque hay cuatro tipos tapados de papeles", finalizó.