Jeff Daniels y una decisión que marcó un quiebre en su vida profesional: “Me decían que esa no era la dirección por la que debía llevar mi carrera”

Hay muchos actores que lamentan haber rechazado papeles que luego fueron grandes éxitos. Will Smith diciéndole que no a Matrix, o John Travolta negándose a participar de Chicago, son ejemplos de intérpretes que dejaron pasar importantes películas. En la vereda opuesta, hubo nombres que rápidamente detectaron el potencial de un personaje, aún cuando sus entornos les aconsejaban no aceptar dicho trabajo. Y ese fue el caso de Jeff Daniels, que a pesar de que le recomendaran no hacer una película, confió en su instinto y entregó uno de sus films más queridos.

Daniels y Carrey, en Tonto y retonto

Estrenada en Estados Unidos en 1994, Tonto y retonto fue un verdadero hito en la taquilla de ese año. La película dirigida por Peter y Bobby Farrelly no solo es un clásico de la comedia de ese período , sino que también fue un trampolín inmejorable para Jim Carrey, que se confirmaba como uno de los nuevos grandes humoristas de su generación. Pero cuando a Jeff Daniels le ofrecieron el papel de Harry, el otro protagonista de esa historia, sus personas de confianza le insistieron con que no formara parte de esa producción.

“Tenía agentes que no se equivocaban, y que me decían que yo era un actor serio, que no esa no era la dirección por la que debía llevar mi carrera, y que iban a sacarme de ese proyecto como fuera”, aseguró Daniels en una nota con USA Today , y luego contó: “Pero yo quería descontracturarme y hacer comedia, y tenía muchas ganas de trabajar con Jim Carrey”.

Finalmente, Jeff hizo caso de su impulso, y fue contra aquello que todos le decían. Y aunque estaba seguro de su decisión, hubo una escena que le supuso un verdadero reto, como él mismo confesó: “Una cosa es leer la escena del inodoro, hasta que llegó el día de filmarla, y ahí me di cuenta que realmente iba a hacer una escena en el inodoro. Me acuerdo que le dije a Jim, que ese iba a ser el comienzo de mi carrera o el final. Y él, que es un temerario, me dijo que lo iba a hacer excelente, y que me entregara por completo a ese momento”.

GF Default - Tonto y retonto - Trailer

Como es sabido, Tonto y retonto fue un éxito absoluto, y el público cayó rendido a la química de Carrey y Daniels. Durante el 1994, ese largometraje fue el sexto más visto a nivel mundial, y sus números de taquilla fueron tan extraordinarios que dieron pie a una precuela, una serie animada y una continuación, que llegó veinte años más tarde. Sin embargo, una de las satisfacciones más grandes que Daniels tuvo por esa actuación, vino de la mano de una leyenda del cine. “Clint me dijo que una vez le había sucedido algo como la escena del inodoro”, aseguró el actor sobre un día en el que se cruzó con Clint Eastwood, y luego agregó: “Entonces me cuenta una historia en la que estaba en una cita con una mujer a la que quería impresionar, hasta que la comida le cayó mal”.

Por último, Daniels reveló con respecto a Tonto y retonto: “Yo cumplí mi tarea, más allá de todo. En términos de comedia, puede que la escena del inodoro quede inmortalizada y me sobreviva. Incluso seguramente sea graciosa de acá a cuarenta años”.

Daniels en su nueva serie, Todo un hombre (Netflix).

Con una carrera de más de cuatro décadas, Jeff Daniels posee una colección de papeles que interpretó en cine, televisión y teatro, y tiene ejemplares diversos que van desde detectives y oficiales públicos hasta protagonistas románticos. Su talento le valió que directores de renombre lo reclutaran para sus películas, como Woody Allen, Clint Eastwood y Ridley Scott; además de convertirse en un favorito del guionista, dramaturgo y director Aaron Sorkin, quien le dio el rol principal de The Newsroom y lo eligió para ser el Atticus Finch de su adaptación teatral de Matar a un ruiseñor.

Junto con sus trabajos en cine y televisión, Daniels mantuvo viva su carrera musical y su vínculo con el teatro. El actor compone canciones y toca la guitarra. Tiene discos editados y suele presentarse en su propio teatro en Michigan y realiza giras con su banda; además de tocar en eventos especiales como el tributo a Jane Fonda del American Film Institute, para el cual escribió una divertida canción sobre su compañera de The Newsroom.

