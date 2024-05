Luciano Castro se sinceró sobre su romance con Griselda Siciliani: “No es una chica más para mí”

Escuchar

La historia de amor entre Luciano Castro y Griselda Siciliani tomó a muchos por sorpresa. El actor y la actriz comienzan a revelar tímidamente, pero con seguridad, el vínculo romántico que los une desde hace un tiempo. Primero fue ella quien se refirió a este romance, y ahora le tocó a Luciano Castro hablar del tema. Y en una entrevista con Tomás Dente, el protagonista de El beso habló sin tapujos sobre Siciliani. “ No es una chica más. A mí me gusta la Tana, me gusta mucho”, dijo anoche.

Ubicado en el sillón de Noche al Dente, en un clima muy relajado que le permitió a Castro hablar con comodidad, él expresó: “Ya sé lo que Griselda habló. Es todo muy… no sé cómo explicar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme o relacionarme. Nos reencontramos en el cumpleaños de la Peterson, y nos pintó ir a cenar y ya. Pero no te puedo decorar eso, porque son años que venimos de una amistad, de conocernos”.

Más adelante, el actor se refirió a cómo retomaron el vínculo: “Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos y sin vernos, pero tenemos muchos amigos en común, y los amigos en común llevan y traen. Hay amigos que sin querer te cuentan. Nos pasa algo muy gracioso. Nos encontramos grandes, en un cumpleaños de una amiga, de Carla. Y no es la misma charla que cuando teníamos veintipico, la vida nos pasó por encima a los dos, entonces nos encontramos hablando de hijos y de cosas que no habíamos hablado nunca. Y eso se transformó en algo muy lindo. A mí me gusta mucho la Tana, y siempre me gustó, y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 19, 17, no sé cuántos años”.

Sobre lo inesperado que le resultó este romance, Castro aseguró: “La vida te pega cada viaje que no la podés creer. Lo más lindo para mí sigue siendo lo que no te la esperás. Yo no planeé encontrarme con Griselda, y ella no planeó encontrarse conmigo, y eso lo hace muy atractivo”.

Por último, y sobre la necesidad de blanquear esta nueva historia de amor, el intérprete concluyó: “Muchas veces es mejor contarlo, a que piensen que es algo prohibido, porque por suerte no es algo prohibido. Los dos estamos solos, y algo que puede ser lindo, vivirlo como algo prohibido, es una mierda (…). Yo me he escondido varias veces y es re triste, por eso no quería darle ese lugar a esta relación. Siento que ninguno se lo merece”.

La palabra de Siciliani

Según habían revelado hace tan solo algunos días, Castro, quien se separó de Flor Vigna a principios de febrero de este año, estaba saliendo con la expareja de un famoso actor y productor. Rápidamente, se supo que se trataba de Griselda Siciliani. Fue la misma protagonista de la pareja quien se lo confirmó a un móvil de A la tarde (América Tv), el magazine conducido por Karina Mazzocco.

Los integrantes del panel, al ver la reacción de la actriz cuando le preguntaron por el actor, quedaron sorprendidos. Es que la mujer no dudó ni se quedó en silencio. Cuando le consultaron si confirmaba el romance con Luciano Castro y si estaba en pareja con él, respondió con firmeza: “Sí, estamos muy bien”.

Luciano Castro y Griselda Siciliani tuvieron un romance fugaz en 2007 y ahora estarían juntos otra vez

Por su parte, Laura Ubfal, quien se encontraba escuchando todo desde un móvil, sumó detalles a la historia de amor de los artistas. “Lo que, en algún momento, fue un ‘touch and go’ se debe haber vuelto algo más en serio porque, si no, Griselda no lo hubiera confirmado”, aseguró Laura Ubfal.

Esta confirmación se da en un contexto en el que la pareja fue vista cenando el viernes pasado, con una imagen compartida en LAM (América). En esta línea, los amigovios no pudieron sostener el misterio y, ante las consultas de los periodistas, no tuvieron más remedio que confirmar que estaban juntos.

LA NACION