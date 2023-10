escuchar

El conductor Jorge Rial realizó este lunes una controvertida comparación entre el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, y el médico cirujano Aníbal Lotocki, quien fue denunciado por la muerte de Silvina Luna -la modelo falleció a causa de una insuficiencia renal causada por una mala praxis durante una operación estética-.

Durante una entrevista en C5N, Rial calificó a Massa como un “caso de estudio, un caso raro”, producto de su dualidad como funcionario y aspirante a la Casa Rosada. “Es como si Lotocki diga ahora ‘voy a sacarle a todo lo que le puse a mis pacientes”, ejemplificó para dar a entender lo particular de la situación del titular del Palacio de Hacienda.

“Es un caso de estudio. Sos ministro de Economía de un gobierno en crisis, fuerte. Y tenés serias posibilidades hoy de ser presidente. Es un caso raro. Es como que [Aníbal] Lotocki diga ahora ‘voy a sacarle todo a mis pacientes” , alegó Rial en Argenzuela, declaración que generó una sonrisa nerviosa en el ministro. “No... No me compares con Lotocki”, le advirtió. “Lo tuyo es para matarte. No vengo nunca más. Lotocki mató a Silvina Luna”, sumó luego en tono burlón.

“No estoy hablando en términos de matar. Estoy hablando de alguien que es ministro de Economía de un gobierno en crisis profunda y tenes serias chances de ser presidente”, repitió el conductor. “Sí, pero la gente sabe que la crisis es producto de un pésimos acuerdo con el FMI”, cerró Massa.

Con respecto al Fondo Monetario Internacional, Massa insistió en que el organismo “lo único que quiere es cobrarle a la Argentina importar lo que pase”.

Acto seguido, caracterizó al FMI como “el usurero del barrio”: “Para que entiendan, el FMI es esa persona que te dio plata y a la que, si no se la devolvés, va a tu casa y te saca la heladera y el auto. Ese es el diseño real que tiene el Fondo. Los funcionarios del FMI no son buenos ni malos. Simplemente quieren cobrar”. “Y es porque realmente están en una situación complicada. El 66% de la plata que el FMI tiene prestada en el mundo se la regaló a Macri”, completó.

El “affaire Insaurralde”

Durante la entrevista, Massa no eludió hablar sobre las fotos del exjefe de Gabinete provincial con la modelo Sofía Clérici en un lujoso yate en el Mediterráneo -y en medio de la campaña política-. Consultado sobre cómo impactó la noticia hacia dentro del frente oficialista y cuál fue su reacción personal, dijo: “Hablé con todos los que sentí que tenía que hablar. Dije lo que pensé. A la noche, él [Martín Insaurralde] renunció. De alguna manera, destrabó una situación. Un error grave. Tuvo que pagar con dos renuncias ”.

“Su renuncia despeja esta idea de acá no pasa nada. Y, sin embargo y mientras tanto, personas como Pepín [Rodríguez Simón] -exasesor de Macri- siguen prófugas”, ironizó a continuación. Y dejó en claro: “No somos todos lo mismo. De alguna manera, me parece que había que demostrarle eso a la sociedad. Frente a un error, se da respuesta”. Rodríguez Simón vive en Uruguay desde fines de 2020 y tiene un pedido de captura internacional de la justicia argentina, por una causa en la que se lo investiga por una denuncia de extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Macri.

Una vez más, sobre cómo se gestó la decisión de separar a Insaurralde de su cargo, detalló para concluir: “Yo les dije a todos “muchachos, esto tiene que estar resuelto hoy porque tengo debate’. Somos todos grandes, tenemos mucha formación. Y frete a un error de tal magnitud, hay que cortar rápido y hacer lo mejor para la sociedad”.

