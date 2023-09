escuchar

Luego de la muerte de Silvina Luna el 31 de agosto, la rutina de Aníbal Lotocki cambió por completo. También la de su esposa, María José Favarón, y la de sus hijos. En su casa se vivieron constantes ataques y la fachada pasó a ser objeto del descargo de la gente. Sin embargo, este jueves, el frente amaneció con una llamativa advertencia hacia la prensa.

Lotocki pegó carteles en su casa con una fuerte advertencia a la prensa

Tanto el cirujano como su familia intentan mantenerse a resguardo en su vivienda, que se ubica en zona norte. Si bien Favarón tuvo la intención y en diferentes ocasiones habló con la prensa, un cartel sobre el vallado de rejas que protege su propiedad fue puesto como un claro y contundente mensaje para todo aquel que se acerque de ahora en más a consultarle sobre la vida del médico.

“A la prensa: Con los chicos no”, reza el cartel que enseñó Luis Ventura desde A la Tarde (América). Debajo de la inscripción, aparecen los nombres de dos abogados. En referencia a ello, desde el panel del programa contaron: “Es Marcela Scotti, es la mujer de Fernando Migues, que es el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. Una fundación que ha decidido defender a Lotocki”. En tanto, la segunda persona que figura allí es Guillermo Espinosa Via.

María José Favarón salió junto con Aníbal Lotocki y pegaron un segundo cartel frente a su casa (Fuente: Captura de Video/América TV)

“Decidieron invocar los derechos que tiene los hijos de Lotocki para que no se lo ataque, para que no se vaya a la casa a hacerles escraches o manifestaciones pacíficas”, agregaron. Durante el relato de la noticia, María José salió junto a Aníbal y pegaron otro cartel con un similar mensaje: “A la opinión pública: Con los chicos no”, esta vez incluyó el escudo de la fundación mencionada anteriormente.

La posible causa detrás de los carteles

Por su parte, Cora Debarbieri explicó la posible causa de estos carteles: “La mamá de su hija, Vanesa Sassaro, y mejor dicho, el entorno, no ven con buenos ojos que hayan sacado de la casa una y otra vez a los niños. Porque también sentían que abusaban de esas salidas, exponiendo a una persona que no tenía nada que ver. Entonces, el entorno de Vanesa sentía que durante años no habían hecho mucho y que, en el último tiempo, llamativamente habían activado un montón de cosas en el momento en el que Lotocki estaba siendo cuestionado como médico”.

Sin dar explicaciones ante la cámara de A la Tarde que se encontraba frente al domicilio del cirujano, tanto Favarón como Lotocki ingresaron a su casa, luego de pegar los dos carteles que advertían a la prensa -y a la opinión pública- que sus hijos deben permanecer fuera de esta ola de ataques y escraches.

Lo insólito de todo ello es que al mismo tiempo que la pareja se dispuso a colocar el segundo mensaje, María José le envió un duro comentario a uno de los periodistas del programa en respuesta a Eduardo Fiuza, modelo que también se sometió a una operación estética con Aníbal y actualmente padece de una falla renal.