María José Favarón, la esposa del cirujano Aníbal Lotocki, volvió a hablar públicamente tras los escándalos que explotaron tras los fallecimientos de Silvina Luna y Mariano Caprarola, entre otras víctimas que se atendieron con él. En esta ocasión fue mediante su cuenta de Instagram en una charla en vivo con Brenda Márquez Espíndola, de profesión criminóloga, quien indagó sobre su estado de ánimo y cómo cambió su vida debido a las numerosas protestas que reciben en la puerta de su casa.

María José Favarón, esposa de Aníbal Lotocki, lo defendió de las acusaciones (Fuente: Instagram/@majofavaron_ok_)

Una de las primeras preguntas que esbozó Márquez Espíndola se refirió al calvario que viven ante la presencia de los medios en los alrededores de su casa, ubicada en Vicente López. Ante eso, contestó: “Cada persona es libre de hacer el reclamo que le sea pertinente, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto que hay lugares y dónde hacerlo. No me parece que lo tengan que hacer en la casa de la persona a quien querés denunciar”. Sobre algunas agresiones subidas de tono, Favarón agregó: “No hay que promover ese tipo de hechos. Es un delito vandalizar. Todos queremos Justicia”.

Otro de los puntos importantes por donde giró la entrevista fue sobre la posible mudanza de Vicente López a un barrio de Pilar o, en el caso más extremo, si en algún momento pensaron en irse del país. “Escuché tantas cosas. He visto que sacaron fotos de propiedades que no tenemos. Primero, quiero aclarar, que no tenemos pensado irnos del país. No es una posibilidad. Tengo mi familia acá y Aníbal a sus hijos. El tema de mudarnos lo hablamos con él y es una de las opciones para calmar un poco (todo) y tener otro tipo de vida junto a los chicos”, aseguró Favarón, quien se mostró firme y, a la vez, compungida por cómo escaló la situación de su esposo.

Maria José Favarón contó cómo es su vida tras las denuncias que recibió Anibal Lotocki

A raíz de una exposición desmedida, Favarón remarcó que el temor los obligó a tomar cartas en el asunto para preservar la integridad física de la familia. “Tenemos miedo y esto nos cambió la vida diaria. Hicimos denuncias a la Policía y a la Fiscalía debido a que recibí muchas amenazas al teléfono”, explicó.

“Nos modificó un montón nuestra vida, desde lo que trabajamos hasta la cotidianeidad, cambió todo para mal. Realmente para mal. Es demasiada la desinformación que hay en la televisión, donde cualquiera se sienta y habla. Si hay que responder en la Justicia que se siga con el curso normal, pero que no usen a los medios para fomentar la violencia y el odio, no estoy de acuerdo”, sintetizó la esposa de Aníbal Lotocki, quien manifestó la complejidad de cómo explicarle a su hija de 10 años lo que es afrontar este tipo de cuestiones.

Tras reaparecer nuevamente en escena para una entrevista, María José cerró el contacto sobre lo que significa para ella el hecho de no poder salir de su casa en medio del esclarecimiento de la situación procesal del esteticista. “Estamos mucho tiempo adentro de casa. No salimos mucho y tenemos la guardia periodística las 24 horas del día. Nadie está preparado para afrontar esto”, culminó.