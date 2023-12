escuchar

José María Muscari atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. El productor teatral mostró su inmensa felicidad a la hora de presentar a su hijo Lucio, de 15 años: “Él me adoptó y yo lo adopté”, expresó en su perfil de Instagram. Luego de un largo proceso legal, por el que tuvo que viajar a Corrientes en varias ocasiones, el director señaló que el adolescente aún no puede llevar su apellido y contó el motivo. Además, reveló la peculiar coincidencia que los unió años atrás.

“La adopción siempre formó parte de mi deseo, desde hace más de 20 años”, señaló José María Muscari, este martes en diálogo con Poco Correctos (eltrece). Así, contó que acudió al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) y, aunque su principal idea era la de adoptar a un bebé, conoció a Lucio y supo que quería que formara parte de su familia.

José María Muscari destacó su deseo de adoptar desde hace más de dos décadas instagram

El productor teatral contó que se encontraba en una excursión en Berlín cuando vio un video de Lucio, en el que relató su historia. “Inmediatamente, activé. Me dieron el teléfono del Juzgado y seguí los pasos para la convocatoria pública. Así me anoté, con 140 familias”, relató.

No solo Muscari eligió a Lucio, el adolescente también eligió al productor. “Yo vi el video y dije: ‘Quiero que sea mi hijo y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que así sea. Si no se daba, no pasaba nada. Para mí, lo más importante era que Lucio estuviera seguro”, explicó.

Y reveló la peculiar coincidencia que compartió con su hijo. “Cuando vio mis redes sociales, me contó que recordó que me vio en un programa, jugando con Lizy Tagliani. Y que pensó: ‘Qué vida tan divertida tienen que tener los hijos de este señor’. Ahora, con mi expediente en la mano, se dio cuenta de que no tenía hijos. Me eligió sin saber quién era”, apuntó conmovido.

El dramaturgo se mostró emocionado con su nueva rutina al lado de Lucio, que ahora se encuentran en Mar del Plata por los compromisos teatrales, y acaban de compartir su primera Navidad. “Estuvo buenísimo, incluso hicimos karaoke”, contó.

Muscari contó el motivo por el que Lucio aún no puede llevar su apellido

En medio del período de adaptación que enfrentan padre e hijo, el director detalló cómo se manejan. “Trato de respetar la individualidad de alguien que no es mi hijo desde que nació. Todo fluye normal y súper divino, pero tenemos que hacer un proceso para que Lucio se aclimate a mí y a esta nueva vida, y para que yo me aclimate a sus 15 años, porque todo lo que tiene aprendido y sus costumbres también valen”, destacó.

“Es una persona extraordinaria, excelente, un capo y lo admiro”, adhirió. Aunque señaló el principal impedimento legal que los atraviesa en este momento. “Hasta que no sea el juicio de adopción, no tiene mi apellido y eso también complica algunas cosas”, reveló.

Y detalló el motivo: “Faltan tres o cuatro meses para que haya otra instancia, que incluirá esa especie de sentencia final, para sumar mi apellido al que él ya tiene. A partir de ahí, será Muscari”.