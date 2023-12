escuchar

No hay dudas de que la presencia de Juliana Scaglione, más conocida como “Furia”, revolucionó la casa de Gran Hermano (Telefe). Pero no solo su verborragia es lo que molesta a sus compañeros sino el cachetazo que le habría pegado a William en las últimas horas, motivo que desató un escándalo y se convirtió en tendencia en las redes sociales. Sin embargo, ahora se sumó una situación similar que involucra a otro de los hermanitos y por el que ambos podrían recibir la misma sanción.

Pese a que Alan Simone tienen una relación de bastante confianza con Rosina Beltrán, los televidentes no dejaron pasar el gesto violento que tuvo el joven de Chivilcoy contra la uruguaya. Alan le pasó su mano llena de saliva por la boca a su compañera de manera brusca, acción que fue interpretada como agresiva por varios seguidores del reality.

Tras la difusión del video, algunos fanáticos del ciclo que conduce Santiago del Moro pedían la expulsión del joven, mientras que otros intentaban explicar que se trataba de un juego que había sido sacado de contexto.

“Expulsión para Alan. Ayer amenazaba con pegarle a furia y ahora le pega a Rosi, la misma vara para todos supongo no?”; “Estaban jugando con sus salivas, fue a pasarle su saliva por la cara, no a tirarle una cachetada, ellos se tienen confianza. Otra vez recortando partes para dejar mal parado a Alan”; “No miro el programa, no me pude enganchar como con el anterior, pero con sólo ver este video ¡¡Fuera Alan!!”; “Ellos son cercanos, tienen un histeriqueo, Rossi no se molesto a diferencia del otro caso, están tan enfermos como la pelona violenta”, comentaron.

Por otra parte, en lo que respecta a “Furia” todo comenzó con la prueba del líder de esta semana. En el clip que se viralizó se la puede ver a la hermanita correr y detrás lo tienen que agarrar al Paisa que está descontrolado y muy enojado.

“¿Qué flasheas la c***? ¿Me vas a venir a pegar así? ¿Para qué pegás así? ¿Qué pegás?”, gritó Williams, más conocido dentro de la casa como el Paisa, mientras sus compañeros lo agarraban para controlarlo. “¿Que te pegué? No te pegué, bol***. Fue un cachetazo nomás”, le respondió Furia desde la otra punta, y luego se cortó la transmisión.