Juana Repetto contó qué toma su pareja Sebastián Graviotto cuando tiene resaca y dejó a todos sin palabras

Juana Repetto estuvo como invitada en PH, Podemos Hablar (Telefe) en la noche del sábado y reveló el inusual método que realiza su pareja, Sebastián Graviotto, para reponerse cuando tiene resaca. La actriz e influencer realizó esa revelación en el contexto en que respondía la consigna del programa sobre si alguna vez había tenido que dar explicaciones sobre algo que salió en los medios sobre ella, y cuando explicó qué había hecho con las placentas de sus dos bebés luego de sus respectivos nacimientos.

Como es costumbre en el programa conducido por Andy Kusnetzoff, los invitados famosos tienen que avanzar un paso si creen que la consigna que enuncia el conductor los toca de cerca. El sábado por la noche, cuando debían adelantarse al “punto de encuentro” los que “tuvieron que dar explicaciones por algo que se publicó en los medios”, Repetto fue una de las primeras en pasar.

Juana Repetto reveló qué hace su pareja cuando tiene resaca

“Si cuentan las redes sociales, ¡todo! La vida misma”, dijo como introducción la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech, que con frecuencia sale a responder a sus seguidores, especialmente de Instagram, cuando le cuestionan o comentan críticamente alguno de sus posteos. En ese sentido, Kusnetzoff le dijo: “Vos tenés muchos temas que generaron controversia respecto a la maternidad, y cosas de las cuales vos estás convencida, pero es verdad que en las redes es un mundo donde todos opinan de cualquier cosa”.

“Uno muestra lo que quiere y después da explicaciones de lo que quiere (en las redes). Lo manejás un poco más que la televisión donde habla un tercero de algo que uno no quiere”, aclaró Repetto. “Pero algo sucedió hace poco y me dijeron: ‘Juana también’ -señaló el conductor- que pasó con la hija de Montaner, que lo contó Camilo”.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto, en una imagen de su casamiento

“¿Lo de la placenta?”, preguntó la actriz, que recibió la respuesta afirmativa del conductor. Ambos hacían referencia a lo que reveló Evaluna Montaner, la hija de Ricardo Montaner, quien dijo que luego del nacimiento de su hijo hace pocos días había comido la placenta.

“Me la comí yo también. En cápsulas. ¿También se hizo cápsulas Montaner?”, dijo Repetto. “¿Con qué fin?”, quiso saber entonces Kusnetzoff, y recibió la siguiente explicación de la influencer: “Vos pensá que la placenta es lo que crea al bebé en su totalidad. O sea, nada tiene más power, más vitaminas, más hierro, que nos crea desde los órganos, los huesos, todo sale de la placenta. Y ayuda con las pérdidas postparto, con la lactancia, con la depresión postparto para quien la tuviera, tiene un montón de beneficios”.

El método contra la resaca

“Los animales nacen y se comen la placenta y nosotros somos f... mamíferos, o sea, ¿Entendés?”, remató la explicación la actriz, que luego aclaró que ella hizo cápsulas con la placenta. “Tenés que llevar una heladerita al sanatorio para que la conserven y qué se yo, después la deshidratan y hacen cápsulas con la placenta, yo después me llevé lo que sobra de la placenta, porque con los dos planté un árbol con cada una”, explicó, en referencia al nacimiento de sus dos hijos, Toribio y Belisario.

Entonces, la actriz reveló cuál es uno de los usos que su pareja y papá de Belisario, Sebastián Graviotto, le da a las cápsulas. “Y Sebastián también, cuando se levanta y dice: ‘Uy, estoy medio con resaca’, se clava una cápsula”.

Juana Repetto hizo hacer cápsulas con la placenta de su segundo bebé, Belisario Instagram @juanarepettook

“¿Pero se clava una placenta como ibuprofeno?”, preguntó Kusnetzoff, entre las risas y las caras de estupefacción de los invitados, y recibió una respuesta afirmativa de la actriz.

Más adelante, Repetto contó también que, en otra de sus experiencias como madre, hizo helado de leche materna para su pequeño Toribio cuando le dolían los dientes mientras amamantaba y que al niño no le gustó. Luego confesó que su pareja también había tomado leche materna. “Sebastián sí se tomó una vez un buen vaso de mi leche, que me saqué, la iba a tirar y se la tomó. Dice que no tiene gusto a nada. Yo no la probé, me da asco total”, señaló.

“Si la pregunta es ¿Tenés que dar explicaciones por algo que hiciste en televisión? Después de esto...”, remató la hija de Reina Reech.

Los riesgos de comer placenta

La práctica que realizaron tanto Evaluna Montaner como Juana Repetto se llama placentofagia (comer la placenta) y las opiniones están divididas en cuanto a sus beneficios. Algunos señalan, como lo hizo la actriz en PH, que previene la depresión post parto y la producción de leche materna, pero según lo que afirma el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, no existen estudios científicos que den cuenta de ello.

Evaluna Montaner también consumió la placenta de Índigo, la hija que tuvo con Camilo Instagram: @evaluna

En ese sentido, algunos especialistas consideran que la práctica de comer placenta es riesgosa, puesto que puede ser portadora de bacterias o virus, ya que, entre otras cosas, la placenta tiene la función de filtrar los desechos a través del cordón umbilical. Y aunque la elaboración de las cápsulas lleva un proceso de deshidratación y esterilización del material placentario, es posible que estos patógenos no se eliminen por completo.