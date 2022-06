El insólito detalle en una foto de Juana Repetto que desató una oleada de críticas: “Mal intencionadas”

Juana Repetto se encuentra entre las celebridades más activas en las redes sociales y, por ende, también entre las más criticadas. A diferencia de muchas otras figuras que prefieren hacer oídos sordos a los comentarios negativos, ella adoptó la costumbre de responder sin pelos en la lengua y ningún filtro. Así, suele replicar a los usuarios que puedan estar en desacuerdo con ella, en especial cuando se trata de la crianza de sus hijos. En esta ocasión, las miradas apuntaron contra un detalle de la celebración de cumpleaños de Belisario, el menor de la casa, y ella contestó con un fuerte descargo.

La actriz utiliza sus redes sociales para hablar sobre la maternidad, mostrar los aspectos que quizás no son tan debatidos, compartir tanto el lado bueno como el malo y, a su vez, registrar el crecimiento de Toribio y Belisario, sus dos hijos. No obstante, en el basto mundo de Internet es muy común que, si alguien no está de acuerdo con algo, lo va a hacer notar.

Es por eso que Repetto suele encontrarse con decenas de comentarios que la corrigen o le destacan que algo “no es correcto”. Enfrentó mensajes que desaprobaron desde sus vacaciones en medio de la época escolar hasta las medias que eligió para el primer día de clase de los niños. En esta ocasión, también fue un detalle el que desató una ola de indignación.

Juana Repetto le dedicó un dulce texto a su hijo Belisario instagram @juanarepettook

Emocionada por el primer cumpleaños de Belisario, su hijo junto a Sebastián Graviotto, Juana decidió compartir un bello carrusel compuesto por múltiples retratos del homenajeado. “Amor de mi vida, parece ayer que caminábamos por acá con vos en la panza. Me regalaste el mejor nacimiento del mundo y con tu llegada una nueva versión del puerperio, tan hermosa”, tipeó.

Y continuó: “Vos y tus sonrisas, tus ojitos, tu buena onda constante, tu fanatismo con tu hermano, la cara con la que miras a tu papá, lo que te la sube la música y oírte decir ´teta’. Me hace la mamá más feliz del mundo. Todo eso que le ven de bello es nada al lado de lo que es este ser. Tengo al bebé más buena onda del mundo”.

Belisario con Santiago Graviotto, su papá instagram @juanarepettook

Belisario y Toribio, los hijos de Juana Repetto instagram @juanarepettook

Belisario, el segundo hijo de Juana Repetto, cumplió un año instagram @juanarepettook

Juana Repetto organizó una gran fiesta de cumpleaños para Belisario instagram @juanarepettook

Días más tarde, organizó una gran fiesta en un amplio jardín en donde dispuso mesitas para los chicos, globos, flores, peluches, toboganes, galletitas con el nombre del cumpleañero y hasta un pelotero. Los mejores momentos fueron capturados por un fotógrafo profesional y, como era de esperarse, la orgullosa madre los compartió en su perfil.

“Cumplió un año mi gordo potro y fue hermoso. Quiero agradecer profundamente a todos los que fueron parte”, expresó junto a las postales de la jornada tan especial que pasó junto a sus seres queridos. Sin embargo, de toda la ambientación hubo un detalle que indignó a algunos: Belisario estaba abrigado, pero con los pies desnudos.

El duro descargo de Juana Repetto tras el cumpleaños de Belisario instagram @juanarepettook

Molesta, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech utilizó sus Historias para referirse al tema. “Para todas las mal intencionadas que escriben con tan mala onda en el posteo del cumple de Beli, que el hermano estaba en polar y calzado y Belisario no ‘porque está de moda estar en patas’ o porque me quiero hacer la cool. Tan moderno no es. Toro tampoco usó hasta que empezó a caminar”, aseveró, junto a una foto de Toribio, su hijo mayor, quien en el 2017 -año en el que tenía la edad similar a su hermano ahora- también estaba en patas. Con el tajante descargo, puso un punto final al asunto y en sus recuerdos solo quedaron los aspectos más felices del cumpleaños.