Juana Repetto se sinceró con sus seguidores y, desde sus historias de Instagram, hizo un descargo sobre los médicos que la juzgaron como madre. Según explicó, su hijo Toribio de cuatro años, sufre de caries que le manchan los dientes y explicó que lo cuidan con limpiezas constantes.

"Caries que no tienen que ver con la alimentación. Leo sus experiencias", propuso la actriz. "Muchos odontopediatras juzgan a las madres con hijos con dientes de estas características haciéndolos sentir mal o una mentirosa. No me creían que no había probado jamás una golosina. Y evidentemente no están del todo capacitados para diagnosticar estos casos", contestó a uno de sus seguidores.

Juana Repetto habló sobre el problema de salud de su hijo Toribio

"La fructosa tiene azúcar, la leche materna tiene glucosa. Y cada niño su genética y predisposición. ¿Está mal que coman fruta? ¡No! Todo lo contrario. ¿Está mal que tomen teta? ¡No! Todo lo contrario, no hay nada mejor", se defendió. "¿Puede pasar esto aunque no hayan probado azúcares procesadas o industrializadas? ¡SI! ¿Pueden comer 300 caramelos al día, no lavarse los dientes y que no les pase?", remarcó Juana.

"Yo probé de todo", confesó Juana Repetto tras contar la afección que sufre su hijo Toribio

"Yo probé de todo. El gran acierto fue caer en una odontopediatra amorosa, que no juzga y acompaña. La realidad es que en mi experiencia no hay mucho que hacer cuando son tan pequeños más que higienizar muy bien para proteger los dientes sanos e inculcar el hábito del correcto lavado de dientes", concluyó Juana.