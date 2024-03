Escuchar

Juana Repetto es una actriz argentina conocida por su participación en telenovelas e hija del famoso conductor Nicolás Repetto y la modelo Reina Reech. Además de su carrera artística, Juana es una influencer con más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde comparte su día a día como madre de dos: Toribio y Belisario.

Ahora, un nuevo problema se dio con el comienzo de clases de este ciclo lectivo 2024. “Contexto: no conseguimos vacante a la mañana. Beli va a sala de 3, pero hasta fin de año va a tener 2 años. Es el más peque de todos”, comenzó contando su inquietud en redes sociales.

Juana Repetto aún no consigue colegio para su hijo por un absurdo problema Archivo

“Él recontra necesita su siesta y la venía haciendo en el horario que entra al jardín. Entonces estamos haciendo malabares, no encontré aún una rutina que nos resulte. Hace su siesta tipo 12.30, después de almorzar ¿y a qué hora entra al jardín? A las 12 y media”, reveló muy compungida por la desorganización del horario de sueño de su hijo tan pequeño y expresó su preocupación por el futuro orden de su vida.

Juana quiere que Belisario, su hijo menor, se acostumbre a temprana edad a la escolaridad y es por eso que busca adentrarse al mundo escolar desde pequeño. “Lo mando a sala de tres siendo tan chiquito porque después no hay vacantes. No encontré una rutina todavía que nos funcione. Él se despierta con Toro a las 7 am, intento hacerlo dormir y no puedo. Hoy se durmió una siesta tipo 11, lo desperté y vinimos con un tupper en el auto. Estoy buscando la rutina de sala de 3 y no le encuentro la vuelta”.

“Ayer no logró dormir y cuando salió del jardín, lloraba y estaba totalmente pasado. No sabía qué quería. Se durmió a las 5 pm y lo dejé descansar. Hoy durmió media hora y vamos a ver qué pasa. No sé qué hacer, ayúdenme. Que no duerma la siesta no es opción”, aseguró la modelo, muy angustiada por el malestar de su hijo más chico.

Juana es habitué en compartir el día a día de sus hijos en redes sociales. Así, es como también se enfrenta a las críticas de miles de personas. La semana pasada, un pesado comentario fue compartido por la influencer, quien reveló que un seguidor se burlaba de su hijo mayor, Toribio, en el día de comienzo de clases.

“Feliz comienzo amor de mi vida. 2do grado, ¿en qué momento?”, escribió junto a una foto del pequeño Toribio con su mochila y una sonrisa tímida. La imagen enterneció a sus seguidores, quienes la llenaron de comentarios cariñosos y felicitaciones. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Algunos usuarios criticaron la elección del calzado de Toribio: unos mocasines de estilo vintage que, según algunos, parecían viejos.

Juana Repetto, entre emociones y polémicas en el primer día de jardín de su hijo

“Es un nene, no lo disfraces de viejito”, “No le van a durar nada”, fueron algunos de los comentarios que recibió Repetto los cuales ella misma compartió, pero uno en particular llamó la atención de todos. Una seguidora le dijo si “no se le había ocurrido lustrarle los zapatos”. “El clásico de todos los años”, respondió la actriz cansada de las críticas sobre las decisiones que toma con sus hijos.