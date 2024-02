Escuchar

Al término de sus vacaciones de verano en la playa, Juana Repetto sufrió un accidente en plena vía pública y tuvo como resultado un tremendo golpe en la rodilla. La influencer le mostró a su millón y medio de seguidores cómo se curó la herida y los problemas que tuvo después. En este sentido, además, detalló cómo fue la caída, con su hijo menor en brazos.

Durante las últimas semanas, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto compartió en su cuenta de Instagram algunas postales de sus vacaciones en la playa con sus dos hijos, Toribio y Belisario. Los tres aprovecharon para meterse al mar, jugar en la arena y recargar energías antes de volver a Buenos Aires para el inicio de clases.

Juana Repetto durante sus vacaciones con sus hijos, Toribio y Belisario (Foto: Instagram @juanarepettook)

No obstante, antes de terminar su descanso, Repetto sufrió un accidente en la calle. “Si sos impresionable, no sigas mirando”, sostuvo en un video que publicó en su cuenta de Instagram. Allí se mostró junto a una mesa, sentada en una silla, con la pierna flexionada mientras se quitaba, con extremo cuidado y mucho dolor, las gasas que cubrían la herida que tenía en la rodilla y la desinfectaba.

“Me hice torta la pierna y la cuestión es que me puse una gasa por qué no soportaba ni que me roce la sábana y se me pegó mucho a la ‘piel’ (carne viva). Fue durísimo, pero lo logré”, escribió en la publicación y explicó cómo terminó con esa lastimadura: “La caída fue en una calle de tierra/piedritas bajando al Bebu de la sillita con bolso de playa encima y podrán imaginar que con tal de que no sé la dé él,, caí directo con la rodilla y no apoyé los brazos porque lo sostuve a él obviamente”.

Juana Repetto mostró el resultado de la fuerte caída que sufrió (Foto: Captura de video / Instagram @juanarepettook)

“Bue, para hacer más distraídamente la despegada de la gasa de la carne, lo grabé”, sentenció Juana. Si bien para algunos el video pudo haber causado cierta impresión, otros lo vieron con detenimiento, comentaron y hasta le dieron consejos para que tuviera en cuenta. “¡Hasta a mí me dolió!”; “A mí me pasó lo mismo, con tal de que no se lastime mi nena, yo me hice pelota la rodilla”; “La próxima sacá la gasa con agua tibia. Sale más rápido y sin lastimarte”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.

La indignación de Juana Repetto por el precio del hielo en la costa

Durante sus vacaciones, Juana Repetto también compartió con sus seguidores la indignación que sintió cuando vio cuánto le cobraron por el hielo en el parador de la playa y abrió un debate en las redes. Contó que llevaron su comida y gaseosas y le pidieron al servicio que tenía la carpa que les acercara hielo para refrigerar las bebidas. “Cuando nos estábamos yendo, nos traen la cuenta de algunas cosas que pedimos para picar y veo que eran mil pesos en vasos de hielo, te cobraban cada uno 200 pesos”, reveló.

“Todo bien, te lo pago, pero quiero saber qué opinión les merece esta situación”, expresó Repetto y aclaró que en el lugar pidieron bebidas y un tostado. “¿Da o es cualquiera?”, cuestionó. Su publicación abrió el debate en las redes y generó todo tipo de opiniones.