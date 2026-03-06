Evangelina Anderson habló sobre las fotos a los besos con Ian Lucas

Este jueves en SQP (América TV) mostraron las primeras fotos de Evangelina Anderson y Ian Lucas a los besos, las cuáles confirmaron que algo pasó entre ellos. Además, ese mismo día el youtuber realizó un duro descargo contra la mediática, en el que aseguró que se siente destratado al ser negado. Cansada de las versiones que surgieron sobre su vida sentimental, la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) decidió hablar de todo en una extensa entrevista con Vero Lozano en Cortá por Lozano (Telefe).

“La verdad es que, como todos saben, yo vengo de una separación reciente, tengo tres hijos y siempre intenté resguardar mi intimidad. En este momento tengo que salir a aclarar para que no siga creciendo y no puedo conocer ni blanquear una relación o vínculo que para mí no pasó. Que para mí no fue más que un compañero de trabajo”, comenzó, muy molesta, Evangelina.

“No entiendo por qué me ponen a mí en el lugar como mujer de tener que exponer o blanquear algo que para mí no fue más de lo que yo dije. Ayer hablaba con mis amigas y decíamos ‘no fue así como dijeron’. Pero si hubiese sido, que una persona salga con fotos a decir ‘sí estuve con tal persona’, cuando hay una persona que está diciendo que no... nadie habla de eso. Para mí no fue una relación ni un vínculo”, continuó para reforzar su postura.

A su vez, la modelo se mostró muy enojada con los rumores que surgieron en distintos programas de espectáculos sobre la relación que tuvo con el joven de 26 años. “Imaginate que uno vaya por la vida contando situaciones que no fueron nada. Entonces estaríamos todos llenos de relaciones. Contaron cosas que no son ciertas. Ustedes pueden preguntarle a cualquiera de mis compañeros de MasterChef Celebrity qué es lo que vieron en el tiempo que estuvimos juntos y nada que ver”, aseguró.

“La verdad es que pasé tantas cosas que esto para mí es algo más. De hecho, me han relacionado con un señor casado, de la selección, de un jugador de fútbol, y eso sí a mí me pone mal porque me pone en el lugar de pensar que hay una mujer sufriendo detrás. Acá, si fuera cierto, somos dos personas solteras, no hay nadie en el medio. Pero sí me incomoda que me estén empujando a decir algo”, agregó.

Pero el hecho que más habría afectado a Evangelina es el haber tenido que explicarles a sus hijos todos los titulares que surgieron en las últimas horas sobre su vida amorosa. “Además, no son conscientes. Hoy estuve hablando con mi hijo mayor, que también se está enterando y no está bueno. Eso no me hace sentir cómoda”, dijo en referencia a lo que sintió al hablar con Bastian Demichelis sobre su intimidad.

Ian Lucas decidió hablar sobre lo sucedido en su perfil de Instagram, donde compartió un extenso comunicado. “Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show. Soy bueno, pero no bol***”, escribió, con intención de dejar en claro sus verdaderos sentimientos hacia Evangelina Anderson.

En ese sentido, admitió los motivos por los que había optado por no contar antes la verdad: “Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crio mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad”.

Luego, apuntó contra Eva: “Sinceramente, lastima ver cómo esa persona lo desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene la oportunidad, sin importar cómo me puedo sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando siempre la historia fue otra”.

“Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino“, añadió. Asimismo, señaló que no brindará detalles de su vínculo con su compañera de programa.