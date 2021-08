Ricardo Arjona cantó en el subte de Nueva York y nadie lo reconoció

Para probar suerte y divertirse durante una tarde en Nueva York, Ricardo Arjona agarró su guitarra y bajó a una de las transitadas estaciones de subte de la ciudad estadounidense. En un lugar donde artistas y músicos callejeros desfilan a toda hora, una estrella internacional como el autor de “El problema” o “Historias de un taxi” no debería pasar desapercibido.

Sin embargo, lo que le sucedió al guatemalteco fue todo lo opuesto a lo que imaginaba. Sentado en un banquito en uno de los pasillos subterráneos, comenzó a rasguear unos acordes sin intenciones de camuflarse o no ser reconocido. Pero lejos de llamar la atención -ni mucho menos generar un aluvión de gritos como lo ha hecho en otras oportunidades-, la gente le pasó por al lado sin darse cuenta de que se trataba de Arjona.

El ganador de un Grammy a Mejor álbum pop latino, un premio Lo Nuestro a la excelencia y tres Billboard Latin Music tan solo hizo dudar a una mexicana que se quedó mirando por unos segundos, pero luego se fue convencida de que se trataba de un imitador y no del auténtico cantante.

Ricardo Arjona en el subte de Nueva York

Incrédulo y desilusionado tras el episodio, Arjona contó lo que vivió en sus redes sociales y mostró un video de ese día. “Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York”, se lee en el epígrafe de su publicación en Instagram, que recibió más de 170 mil likes.

“Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito”, describió sobre su cómico encuentro con la transeúnte despistada. Y agregó, haciendo referencia a su último disco: “#Negro volver a la calle otra vez”.

Ricardo Arjona compartió su insólita experiencia en Instagram Instagram: @ricardoarjona

Blanco y Negro

Hace unos días, el músico anunció el lanzamiento de Negro, su nuevo álbum con 14 canciones, de las cuales siete fueron compuestas en épocas de aislamiento por el coronavirus.

Para comunicar la noticia, Arjona decidió compartir un video introspectivo sobre la grabación del disco. “Ahí afuera se venden viajes de 13 minutos al espacio, yo llevo dos años volando en el mío”, dice su voz en off. “Este espacio que no tiene color tampoco perdona como el tiempo, cuando creí que estaba todo listo, una pandemia detuvo el tiempo. Hoy no podría entregar el proyecto que terminé hace mas de dos años sin contarles todo lo que pasó por esta cabeza durante estos tiempos raros”, suma. “Algo me dice que la historia del disco Negro estaba escrita para no salir como como lo iba a hacer. Hoy Negro es el disco que fue, pero habrá que agregarle los fantasmas que acecharon los últimos años”, describe el cantante sobre su proceso creativo en el clip.

Ricardo Arjona lanzó su nuevo álbum, Negro

Con este lanzamiento, el guatemalteco completó una obra conjunta: Blanco (que vio la luz en mayo de 2020) y Negro. El próximo octubre, planea publicar un libro y, además, anunciar una gira internacional.

LA NACION