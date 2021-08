Juana Viale compartió una jugada foto desde la cama del hotel en el que pasa la cuarentena

Juana Viale sorprendió a sus seguidores con una sensual postal matutina desde la cama del hotel en el que está aislada cumpliendo cuarentena estricta desde el miércoles pasado, tras su regreso de Francia. Luego de que este sábado protagonizara un ida y vuelta con Mirtha Legrand, quien regresó como conductora a La noche de Mirtha (eltrece), celebró que ya le quedan pocos días antes de poder regresar a su hogar con sus dos hijos menores, Silvestre y Alí Valenzuela.

“¡Buen día! Ya queda poco para volver a casa”, escribió Juana en sus historias de Instagram sobre la foto, y sumó el hashtag que decía “cuarentena en hotel”. En la imagen, se la puede ver recién levantada, a cara lavada, con el cabello atado, sin la parte de arriba del pijama, solo tapada con las sábanas blancas de la cama.

Juana Viale está aislada en un hotel cumpliendo la cuarentena obligatoria para personas que ingresan al país desde el exterior Instagram: @juanavialeoficial

En la noche del sábado, la actriz salió por videollamada en el programa de su abuela, el cual viene conduciendo desde la llegada del coronavirus al país. Mirtha le agradeció por haberla reemplazado en este año y medio y reconoció su trabajo: “La verdad que has sido prodigiosa. Desde que comenzaste, hasta que dejaste ahora por razones que todos conocemos, ha habido una evolución que me emociona. Me emociona decírtelo”, la halagó la “Chiqui”. Y confió: “El cariño con el que lo hacías. Cuando decías ‘abuelita’ me derrito toda, me encanta”.

Tal como había adelantado LA NACION, Ámbar de Benedictis, la hija de Juana y Juan de Benedictis, se mudó a un departamento que su familia tiene en París, Francia, para estudiar Artes Visuales en una prestigiosa universidad. Por eso, la conductora decidió acompañarla para ayudarla a instalarse y pidió unos días de licencia. Antes de partir, grabó algunos programas.

Afortunadamente, la decisión de Juana llevó a que Mirtha decidiera regresar como líder de la “mesaza”, al menos hasta que ella cumpla con la cuarentena obligatoria decretada para personas que ingresan al país desde el exterior. En la conversación que tuvieron al comienzo del ciclo, la actriz agradeció el reconocimiento de su abuela y aseguró: “Tuve la mejor maestra para aprender”.

Luego, Mirtha contó que las mujeres se le acercaban para felicitarla por Juana y apuntó contra las personas que salieron a criticarla en redes por su desempeño en el programa. “A mí sí me hieren, me hacen daño. No me gusta que te critiquen, que te hagan daño. No quiero”, le dijo la Chiqui a su nieta, resaltando que ella no se involucra con lo que le dicen los haters. La actriz le respondió que la única manera de salir de eso es trabajando y yendo para adelante.

Fernán Quirós, Baby Etchecopar, Jonatan Viale y Carolina Pampita Ardohain fueron los invitados de Mirtha Legrand en La noche de Mirtha de este sábado 28 de agosto Malcolm MacGibbon

Este domingo, la Chiqui no conducirá Almorzando con Mirtha Legrand, según reveló la periodista Pía Shaw en Los ángeles de la mañana, “van a ir de a poco” ya que la diva lleva mucho tiempo alejada de la pantalla y desde el círculo familiar aseguraron que el objetivo es que pueda “disfrutar” el presente. “Después vuelve Juanita y vamos viendo. Tal vez en un mes puede volver”, vaticinó Shaw.

En Europa, Juana y Ámbar también tuvieron que cumplir cuarentena obligatoria antes de poder ingresar a París. Aterrizaron en el aeropuerto de Madrid, España, el domingo 15 de agosto y cumplieron la medida a bordo del yate del millonario argentino Mauricio Filiberti, amigo de la madre de Marcela Tinayre.

LA NACION