Juana Viale aseguró que volvería a votar a Mauricio Macri

En el programa Estelita en casa, conducido por Jey Mammon, la nieta de Mirtha Legrand reveló sus inclinaciones políticas y destacó lo que no le gusta de la gestión de Alberto Fernández Crédito: Gentileza Express News

4 de agosto de 2020 • 15:50

Juana Viale confesó sus inclinaciones políticas y contó que si tuviera que volver a votar, volvería a elegir a Mauricio Macri como presidente, aunque aseguró no ser "macrista". La nieta de Mirtha Legrand habló de todo en una entrevista realizada por Jey Mammon, en Estelita en casa, programa que a partir del lunes sucede a Animales sueltos en la medianoche de América.

Al preguntarle qué no le gustaba de Alberto Fernández, Viale aseguró: "Alberto me gusta mucho". Luego, aclaró: "Lo que no me gusta es lo que viene atrás", dando a entender que lo que le disgusta es Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta.

Juana Viale contó que volvería a votar a Mauricio Macri 00:40

Video

Además, en una suerte de ping pong sin posibilidades de profundizar mucho (el programa dura 15 minutos), la nieta de Mirtha Legrand habló de su nueva pareja, de sus ex y de sus perspectivas de trabajo en cine para 2021.

En un momento, el tema se centró en los programas que conduce los fines de semana. "Gracias a vos volvieron los K a la mesa", lanzó Mammon, amparado en su histriónico personaje. "Por suerte, ya era hora", gritó Viale, para después rematar: "Ya estaba proponiendo que me den de comer bananas de postre".

En un tono más serio, la conductora explicó cuál es su mirada del legendario programa de su abuela: "No querían venir, pero me gusta que vengan los K, que haya pluralidad, diversidad. Alberto va a terminar comiendo pato en mi programa", concluyó.