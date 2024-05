Thelma Fardín y Nico Riera dieron un gran paso en su relación: las postales de su nuevo hogar

Escuchar

Pasó casi un año desde que Thelma Fardín y Nico Riera oficializaron su relación. En ese tiempo, los actores no dejaron de mostrarse juntos y muy enamorados, realizando viajes, divertidas actividades o apoyándose mutuamente en lo laboral. Ahora, sorprendieron a todos al dar a conocer un nuevo e importante paso en su relación: decidieron convivir.

Todo se dio a conocer mediante un posteo que realizó la actriz en su cuenta de Instagram, en la que mostró un sector de su nuevo hogar. En la postal se pudo ver un mueble con muchos libros, equipos de música, amplificadores retro, una lámpara, un florero y algunos anotadores; pero el detalle que no pasó desapercibido fue que, sobre la pared blanca, había un pequeño espejo en donde la pareja se mostró muy sonriente y cariñosa.

Thelma Fardin y Nico Riera se mudaron juntos (foto: Instagram/@Soythelmafardin)

“Mudados”, escribió Thelma, dejando en claro el compromiso que habían asumido con Nico Riera. Además, arrobó al actor, quien minutos más tarde compartió la publicación en su perfil de la misma red social y le confirmó la feliz noticia a sus seguidores.

Cabe destacar que, desde que oficializaron su relación, la pareja viene dando importantes pasos. Por ejemplo, en octubre del año pasado, hicieron un viaje a Río de Janeiro y compartieron gran parte de las actividades que allí realizaron en sus redes sociales. Unos meses antes, se dejaron ver disfrutando de la nieve en el sur argentino, más precisamente en San Martín de los Andes. “¿Cuántas son las probabilidades de encontrarse? ¿Cuánto el trabajo qué hay que hacer para comprenderse? A todas las dificultades de cualquier vínculo le sumamos abroquelarnos para que no entre el hateo gratuito”, expresó en aquel momento la actriz en su red social, y sumó: “Ir por pista negra, o fuera de pista, es correr riesgos. Pero ESA adrenalina y ese placer son inigualables. Cómo nosotros, juntos”.

Con frecuencia, los enamorados se hicieron escapadas a Chapalmalal, donde se animaron a practicar surf y participaron en diversas actividades acuáticas, reafirmando así su disfrute por compartir el tiempo juntos.

El emotivo gesto de Nico Riera con Thelma Fardín

Hace algunos meses, la actriz decidió abrir su corazón y dar a conocer un poco de la intimidad de la pareja, ya que destacó una dulce acción que tuvo Riera con ella, que emocionó a todos sus fanáticos por completo. “Elegir ser feliz es a veces el mayor desafío”, comenzó diciendo de manera contundente en un post de octubre, mientras se encontraban juntos en Brasil, en el marco de una conferencia a la que ella tenía que asistir.

Y sumó: “Hace una semana, después de un congreso donde junto a grandes mujeres removimos cosas muy duras, me vino a visitar él, estar en hoteles me cuesta muchísimo y Niki vino a acompañarme para que la lucha no sea solo sacrificio, aunque muchos esperen que solo sea eso”.

La actriz le dedicó todo su amor a su novio mediante redes sociales (captura: Instagram/@Soythelmafardin)

En esa misma línea, destacó: “Les agradezco a cada uno de los que nos mandan amor, porque saben que amar a veces es lo más revolucionario que podemos hacer”. Por último, aprovechó el momento y le decidió unas emotivas palabras a su pareja: “Te amo @nico__riera, qué vida intensa”.