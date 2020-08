Crédito: Instagram eltrece

Repentista, hijo del teatro under y de una búsqueda incansable para encontrar la esencia del artista, Jey Mammón logró en poco más de una década posicionarse como parte de la renovación del humor en los medios. Algo doblemente meritorio si se tiene en cuenta que con los años el género ha perdido terreno y adeptos.

De entre las muchas actividades y composiciones que conforman el universo del actor, Estelita es quien más y mejor ha encajado en el entorno popular. El personaje -que nació de casualidad, cuando Jey hizo su recordada entrevista telefónica a Susana Giménez- dio su salto definitivo a la pantalla chica, con el estreno de Estelita en casa, programa que a partir del lunes sucede a Animales sueltos en la medianoche de América.

Para el debut, la entrevistadora contó con la presencia vía videollamada de Juana Viale quien, cómplice con el juego que propone Jey, se relajó y se prestó a un reportaje sin red. "Te estoy viendo en la tele, estás genial. Pero hay fotos de una señora que aparece todo el tiempo en tu programa, ¿Quién es?", primereó Estelita intentando descolocar a su invitada: "Es una impostora", le devolvió Viale aceptando tácitamente lo que vendría.

En una suerte de ping pong sin posibilidades de profundizar mucho (el programa dura 15 minutos), la nieta de Mirtha Legrand habló de su nueva pareja, de sus ex, y de sus perspectivas de trabajo en cine para 2021.

Sin embargo, lo más curioso del ida y vuelta llegó cuando el tema se centró en los programas que conduce los fines de semana. "Gracias a vos volvieron los K a la mesa", jugó fuerte Mammón amparado en su personaje. "Por suerte, ya era hora", gritó Juanita, para luego rematar: "Ya estaba proponiendo que me den de comer bananas de postre".

Más en serio, la conductora explicó cuál es su mirada del legendario programa de su abuela: "No querían venir, pero me gusta que vengan los K, que haya pluralidad, diversidad. Alberto va a terminar comiendo pato en mi programa. No soy macrista, en realidad Alberto me gusta mucho, lo que no me gusta es lo que viene atrás".