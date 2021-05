Juana Viale echó a un invitado de la mesaza por negarse a responder una pregunta

Durante la mesa de este domingo al mediodía, la conductora y actriz Juana Viale tuvo un divertido cruce con uno de sus invitados a quien le pidió que se retire de la mesa: el panelista de La jaula de la moda Mariano Caprarola.

Cuando le tocó hablar sobre el programa y sobre su evolución, el productor de moda se refirió a Horacio Cabak: “Con Horacio y los demás compañeros aprendimos a buscar la vuelta con humor a la La Jaula. Al menos, desde mi lado, aprendí a reírme de mí mismo para poder reírme después del otro. Flavio -Mendoza, que también estaba en la mesa- sabe eso, que estuvo conduciendo el programa los días que Horacio no estuvo”.

Juana, atenta, pateó la pelota que Caprarola le dejó picando y aprovechó para decir: “¿Por qué no estuvo Horacio?”. Mariano, sin saber qué responder, dijo: “La verdad que no tengo la menor idea. No sé, es que no se puede hablar de eso. Bueno, al menos yo no puedo”.

El comentario hizo estallar a carcajadas a la conductora que, entre risas, dijo: “Ah, ¿no se puede? No podés hablar de nadie al final. Bueno, Mariano se retira de la mesa porque no puede hablar…”.

LA NACION