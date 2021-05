“¿Qué le pasó a Horacio Cabak?”: la pregunta de Juana Viale que descolocó a sus invitados

Juana Viale dejó en silencio a sus comensales cuando indagó sobre Horacio Cabak en una nueva emisión de Almorzando con Mirtha Legrand, ciclo de El Trece en el que reemplaza a su abuela por segundo año consecutivo.

En una amena charla entre Viale, Flavio Mendoza, María Fernanda Callejón, Roxy Vázquez y Mariano Caprarola sobre los looks de la televisión, se habló sobre el rol que cumple La jaula de la moda a la hora de analizarlos. Caprarola, quien es panelista del envío de Ciudad Magazine, contó que intentan elegir sus looks favoritos con toques de humor en las devoluciones, y que Mendoza también estuvo presente, tomando la batuta de Horacio Cabak durante un período de ausencia del conductor.

“¿Y por qué no estuvo Horacio? ¿Qué le pasó?”, preguntó una filosa Juana. En ese momento, los invitados se quedaron callados. “No sé...”, respondió Caprarola. “No podemos hablar de eso”, expresó, en relación a la medida cautelar que pidió Cabak para que no se haga mención de detalles de su vida privada en los medios. “¿Cómo te llevás con él?”, quiso saber Juana. “Nos llevamos bien, es un tipo correcto, hace ya más de 10 años que está en el programa, y su vida privada es su privada”, remarcó.

Hace unas semanas, Cabak rompió el silencio sobre su presente con su esposa, Verónica Soldato, quien le contó al periodista Ángel De Brito que estaba separada luego de 27 años de relación. El lugar elegido para hacerlo fue PH: Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff en Telefe.

Horacio Cabak: "Me sorprendió la reacción de mi mujer" - Fuente: Telefe

“Estamos reacomodándonos a lo que pasó, se movieron un montón de cosas, tenía que contener todo lo que se estaba diciendo. Se hizo una cosa demencial de mi vida privada, y en realidad, cualquier error que haya cometido tengo que buscar la forma de subsanarlo”, declaró. “Espero que mi vida sea mejor a lo que venía siendo, y mi mujer y mis hijos forman una parte imprescindible de mi vida. En este momento, lo único que me imagino es un futuro en mi casa, con mi familia y mis hijos”, subrayó.

Cuando Andy le preguntó si lo creía posible, Cabak se mostró esperanzado. “Depende de dos personas. Siempre fuimos una familia muy fuerte. Siempre fuimos muy unidos, y esa unión, esa forma pensar en el futuro, y cuidar a nuestros hijos y cuidarnos nosotros está en mi cabeza y está en la cabeza de mi mujer. Es cuestión de encontrar la forma de encaminar, explicar qué pasó y pensar en el futuro”, apuntó.

Tras la cautelar, Mariano Iúdica estalló contra Horacio Cabak: “Te hacés el canchero”

Su paso por el ciclo generó un mal clima en el programa Polémica en el bar de América, donde trabaja como panelista y donde se había negado a seguir hablando de su vida privada. El conductor, Mariano Iúdica, mostró al aire su disgusto. “¿Había mucho apuro en ir a lo de Andy? ¿No podías esperar un mes más?”, le preguntó Iúdica. “Cuando fuera, iban a decir: ‘Eh, ¿por qué estás ahí?’. Sea en un mes, dos meses, cinco meses o siete meses. ¿Tengo que pedir permiso para ir de invitado a un programa?”, se defendió Cabak.

“Ni siquiera pedí una cautelar: hicimos una presentación para que se evite la difamación y hubo un juez que dijo que la vida privada hay que respetarla. Los hechos de la vida privada de una persona no se juzgan en televisión. Y más cuando hay dos menores de edad”, explicó.

“Estratégicamente fue brillante, porque se dejó de hablar del tema. ¡Y vos vas y te metés otra vez!”, continuó Iúdica. “Es que no se puede hablar del tema”, aclaró Cabak, a lo que Chiche Gelblung, también panelista del programa, aportó: “¡Pero si hablaste vos del tema!”. “Yo no hablé de qué pasa con mi mujer, los motivos de lo que pudo haber sucedido. No hablé nada. Hablé de mi enfermedad y de la importancia de mi familia en mi vida”, concluyó Cabak, en medio de un clima tenso.

LA NACION