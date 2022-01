Juana Viale habló de los rumores de romance con Joaquín Berthold: “Nos damos besos y somos felices”

Juana Viale habló de los rumores de romance que surgieron desde hace unas semanas con Joaquín Berthold, su compañero de elenco en la obra de teatro El Ardor. En una entrevista, aseguró: “Nos amamos muchísimo”.

La actriz hizo un móvil desde Punta del Este con A la tarde (América) por la obra de teatro que protagoniza junto a Luciano Cáceres, Juan Gil Navarro, Santiago Magariños y Berthold, y aprovechó para explicar la relación que tiene con su compañero de elenco con quien se la vio “muy acaramelada”.

Si bien la nieta de Mirtha Legrand está en pareja con el arquitecto Agustín Goldenhorn, tuvo que salir a aclarar la amistad que la une con el actor y director, con quien comparte escenario en la obra de Teatro El ardor en el Cantegril de esa ciudad.

A los actores se los ha visto muy "acaramelados" y despertaron rumores de romance Instagram

Ante la consulta del cronista sobre si son realmente muy amigos, porque circuló una foto de la conferencia de prensa en la que se la veía muy compinche con Berthold, la conductora aclaró que entre ellos no pasa nada, aunque remarcó: “Con Joaco somos muy acaramelados, nos amamos mucho”.

Sin embargo, tras la consulta del periodista sobre si quería “aclarar algo” más, ella redobló la apuesta: “Si me lo preguntás, pregúntamelo derecho”, le dijo tajante. Así fue consultada sobre si había algo más que ella quisiera decir sobre el vínculo que tiene con su compañero. “Sí, que nos amamos muchísimo. Él está casado con Luciana, y yo estoy en pareja. Nos damos besos y somos felices”, señaló.

Juana Viale habló de los rumores de romance con Joaquín Berthold

Asimismo, agregó: “El amor trasciende ciertos códigos, lo que pasa es que hay generaciones que todavía no entiende y cree que darse un beso en la boca o un abrazo significa amor de pareja. Y el amor es mucho más grande que eso”. De esta manera, opinó también que hay “ciertas personas” a quienes todavía les falta una “evolución”.

El cronista, en tanto, sostuvo que las versiones de romance entre ella y Berthold habían surgido en las redes sociales. “El amor para mí es mucho más grande. Joaquín está casado, juntado, y tiene una familia hermosa. Si yo me doy la mano con él o si me abrazo o si estamos acompañándonos no lo debería explicar, pero lo tengo que hacer porque hay gente muy básica, pero el amor es mucho más grade”, sintetizó Juana.

La pareja protagoniza una obra de teatro en Punta del Este Instagram

Hace unos días, la actriz también compartió una foto en Instagram donde se la vio a los besos con un hombre que no es su pareja y, ante la ola es especulaciones, fueron su fans quienes explicaron que se trataba de un amigo de Viale llamado César.