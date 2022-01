Las 7 celebridades de Hollywood que tienen un gemelo oculto

Cualquier apasionado de la industria del cine es capaz de nombrar al menos un par de gemelos famosos. Dentro del universo de Hollywood hay un centenar de hermanos que, a pesar de ser idénticos, lograron construir sus carreras de manera exitosa. Desde Mary-Kate y Ashley Olsen, quienes alcanzaron el renombre internacional cuando eran apenas dos niñas y que después se alejaron de las cámaras, hasta Dylan y Cole Sprouse, que continúan hasta el día de hoy entre los actores más queridos de la industria. Sin embargo, hay otros artistas que decidieron dedicarse a la actuación y cuyos familiares optaron por mantenerse alejados de las cámaras.

Scarlett Johansson

No es necesario ser un cinéfilo empedernido para saber quien es Scarlett Johansson. Incluso podría decirse que es una de las actrices más conocidas de la historia de Hollywood. Trabajó junto a centenares de directores, se adaptó a cuanto rol le propusieron y así llegó a ser desde la mujer desesperada que lucha mientras su matrimonio se cae a pedazos hasta una de las superheroínas preferidas del Universo de Marvel.

Scarlett Johansson y su hermano gemelo, Hunter

Aunque sus fans podrían recitar su biografía completa, hay algo que muchos no saben y es que tiene un hermano gemelo. Aunque a simple vista son muy parecidos, la diferencia entre los dos radica en la altura, ya que ella mide 30 cm menos que él. Otro aspecto que los distingue es, claramente, la profesión. Hunter Johansson realizó una serie de trabajos de actuación pero descubrió que su llamado era otro y se involucró en el mundo de la política.

Ashton Kutcher

Distinta es la historia de Ashton Kutcher y su hermano gemelo, Michael. El primero se destaca entre las aclamadas celebridades de Estados Unidos y en su currículum relucen múltiples galardones. Sin embargo, en los últimos años decidió alejarse indefinidamente de los sets de grabación para dedicarse a pleno a una causa más noble: usar su poder e influencia para luchar contra la trata de personas y el abuso sexual de menores. Así, su camino no terminó muy lejos del de su hermano, quien fundó una empresa para ayudar a jóvenes con discapacidades.

Michael y Ashton Kutcher Archivo

Laverne Cox

Si de hermanos que triunfan en diversas áreas se trata, no habría que olvidar a Laverne Cox y a M Lamar. La actriz es la más conocida del par gracias a su actuación en Orange is the new black, serie producida por Netflix. Su papel como Sophie, una mujer transexual que debe enfrentar la vida dentro de la cárcel no solo la volvió una de la favorita de los fans sino que la convirtió en una referente de la comunidad LGBITQ+ . En cuanto a su hermano, está dedicado por completo a la música y se destaca como compositor, productor y pianista.

M Lamar, el hermano gemelo de Laverne Cox, se dedica a la música

Rami Malek

Rami Malek entró al podio de los actores reconocidos a nivel internacional recientemente, en especial gracias a su interpretación como Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody. En el film que narró la vida del legendario músico británico, el artista nacido de inmigrantes egipcios pudo sacar a relucir todo el talento que se encontraba oculto entre películas independientes y roles pequeños.

Luego de recibir el premio a Mejor Actor en la ceremonia de los Oscar del 2019, la audiencia comenzó a interesarse en su vida privada. Entre los datos curiosos que invadieron Internet sobre su historia, el más destacado fue que tiene un gemelo. La sorpresa aumentó cuando Sami, el hermano en cuestión, se mostró en una serie de entrevistas y demostró ser idéntico al actor.

Rami Malek y su hermano, Sami

Vin Diesel

Pelado, musculoso y con una cara capaz de hacer temblar a cualquiera, Vin Diesel es un referente de las películas de acción. Más conocido por su rol en la saga de Rápido y Furioso, el actor norteamericano hace lo posible por permanecer fuera del debate público y mantiene su vida privada lo más reservada posible. Hay dos cosas que mucha gente no sabe sobre él. La primera es que su nombre real es Mark Sinclair Vincent y, la segunda, es que tiene un gemelo. Paul Vincent es aún más discreto que su hermano y muchos fans descubrieron su existencia cuando el protagonista de Riddick compartió una foto de él junto al difunto Paul Walker.

Vin Diesel y Paul, su hermano gemelo instagram

Kiefer Sutherland

El actor británico canadiense es un referente del cine de los noventa y subió a la cresta de la ola durante la primera década del 2000 gracias a la serie 24, en donde se desempeñó como el protagonista. Eso no es una gran sorpresa si se tiene en cuenta que nació en una familia de actores y que su padre es uno de los artistas más aplaudidos de Canadá.

Él no fue el único de los hermanos Sutherland que dedicó su vida al mundo cinematográfico. Su hermana gemela, Rachel, también sintió el llamado artístico pero desde detrás de las cámaras. Ella, quien según el sitio IMDB es 7 minutos más joven que Kiefer, trabajó como productora de múltiples series creadas en su tierra natal.

Kiefer Sutherland tiene una hermana gemela, Rachel, quien también trabaja en la industria del cine y la televisión

Linda Hamilton

Si alguien piensa en Linda Hamilton, su cabeza seguramente vaya de manera directa hacia Terminator. La reconocida saga de los ‘90 ayudó a la actriz a convertirse en un ícono de la ciencia ficción y, curiosamente, hizo lo mismo por su hermana gemela. Leslie, era verdaderamente idéntica a la artista, fue una parte esencial de Terminator 2: Judgment Day al interpretar a la malvada clon de Sarah Connor.

Llinda y Leslie Hamilton

Esa fue la única vez que las hermanas Hamilton realizaron una película juntas ya que Leslie tenía una profesión muy alejada de las cámaras: era enfermera. Tristemente, murió a los 63 años durante el 2020. A pesar de que no trascendió la causa de fallecimiento, la noticia generó mucha tristeza entre los fans.