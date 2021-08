Juana Viale se emocionó en plena mesaza al hablar de Mirtha Legrand: “Es algo muy grande”

Luego de hablar sobre el regreso al teatro de la obra Art, con Pablo Echarri y Mike Amigorena, Juana Viale anticipó que va a llevar a su abuela Mirtha Legrand a ver una función y reflexionó sobre lo importante que es para ella acompañarla luego de la pandemia.

“La voy a llevar a la abuelita a verlos. Les quiero decir, hablando de esto de la pandemia, más allá de ser Mirtha Legrand, ver a mi abuela poder volver a salir es algo muy grande”, confesó la conductora. “Uno ve cómo las personas de la edad de mi abuela empiezan a salir y disfrutar del teatro. El empezar a revincularse y conectarse con otras emociones después de estar muy aislados, es emocionante”, continuó la conductora.

“Es muy necesario para ellos, establecer ese vínculo con el afuera, más allá de que hayan conservado la buena salud. Ya tiene fecha Mirtha para venir, así que ella capaz te lleva a vos”, agregó Echarri. “Es lo más seguro”, aseguró Juana y confesó que cuando fueron por primera vez al teatro había mucha gente esperándola pero que fueron “un amor”. “La rejuvenecí diez años, hay diez años más de Mirtha Legrand”, concluyó la conductora.

La semana pasada, la joven actriz reveló cómo fue la primera salida con su abuela a ver la obra Dos locas de remate, protagonizada por Verónica Llinás y Soledad Silveyra. “Yo la invité porque hacía varios días y meses, les diría más de un año, que con esto de la pandemia se guardó y se metió adentro la mujer más activa de todas las argentinas, la que iba a todos los estrenos, presentaciones, programas de televisión y desfiles”, contó.

“Después de mucho tiempo, con sus dos dosis de vacuna aplicadas, era un poco necesario que salga de su casa”, explicó Viale, que fue la impulsora de que la diva volviera a la calle. “La invité y le insistí. No fue fácil porque saben que Mirtha Legrand no es una mujer fácil. Le insistí bastante a mi abuelita, hasta que me dijo que sí”, agregó.

